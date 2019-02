La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/feb/2019 Investigan la muerte de una joven en Zárate







Camila Belén Camino, de 20 años, fue hallada sin vida, con un disparo en la cabeza y un revólver junto a su cuerpo. Su novio, que señaló que la joven se suicidó, fue aprehendido luego que su versión no convenciera a los investigadores. En la vecina ciudad se registraron tres homicidios durante el mes de enero. Una nueva muerte conmociona a la vecina ciudad de Zárate. Ayer por la mañana, Camila Belén Camino, de 20 años de edad, fue hallada sin vida entre dos palmeras ubicadas en calle Melillo entre Juan B. Justo y España. Según informa el portal EnlaceCrítico, en las declaraciones oficiales consta que un vecino escuchó un estruendo cerca de las 5.30 de este sábado, sin percatarse de lo que estaba a punto de producirse. Al mismo tiempo, un móvil del Comando Patrulla recibía la novedad por el sistema 911 y se acercaba para constatar el llamado. Serían los primeros en encontrarla con un disparo en la cabeza y un arma de fuego del tipo revólver con varias municiones a un costado de su cuerpo. Tras conocer la noticia y las primeras versiones, familiares de la joven aseguraron que Camila no se había suicidado y señalaron como principal sospechoso a su novio dado "el hostigamiento diario" al que sometía a la chica, según explica el portal zarateño. Este joven de 25 años se hizo presente en el lugar donde ocurrió el hecho y manifestó que estaba en la vereda de su casa cuando vio a Camila gatillarse en reiteradas oportunidades. Y según su declaración, aunque trató de evitarlo, no pudo. La versión no convenció a los investigadores y por ello se determinó la aprehensión de este joven que sería indagado en profundidad en las próximas horas (la causa quedó a cargo de la fiscal Andrea Palacios, de la UFI 7). Los peritos de Policía Científica realizaron el dermotest en las manos tanto de la víctima como del victimario para tratar de establecer quien efectuó el disparo a través de los restos de pólvora. TRES HOMICIDIOS Zárate ha comenzado el año con un mes de enero que dejó el triste saldo de tres homicidios. El lunes 7, Emmanuel Defelipe (29 años) murió víctima de un disparo en el abdomen por una discusión vecinal en Av. Antártida y Calle 6; el domingo 13, Emmanuel Moreira (22) falleció tras recibir un disparo en el pecho por una pelea en el barrio Mataderos que se habría iniciado por el robo de una bicicleta; y el viernes 24, José Joel Giménez (17) fue encontrado muerto y con indicios de que su cuerpo intentó ser quemado en un descampado del barrio Cuatro Esquinas. Además, Hilario Fernán-dez (18) lucha por su vida después de haber recibido un disparo en el pecho en una cancha de fútbol ubicada en el barrio 6 de Agosto.

