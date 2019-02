La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/feb/2019 Alejo Sarna: "Podemos ponerle un freno a los aumentos de las tarifas"







Así se manifestó el joven dirigente quien criticó los nuevos aumentos a la tarifa de energía eléctrica y afirmó que tienen "la esperanza de revertir esta situación", "generando una alternativa que proponga soluciones a los vecinos y no más obstáculos". Alejo Sarna, dirigente de Vamos Campana sostuvo que "uno de los principales flagelos económicos que están sufriendo los vecinos y vecinas son los aumentos desmedidos de las tarifas que no solo son desproporcionados, sino que fundamentalmente son injustos en tanto vulneran un derecho inalienable del ser humano como es el acceso al agua potable o a la energía eléctrica, haciendo que afrontar los pagos de sus facturas sea para muchas confiscatorios de sus ingresos". Por otra parte, el joven dirigente agregó que "en cada recorrida que hacemos, escuchamos de los vecinos que este tema es una de las principales problemáticas. Ahora vamos a afrontar un nuevo aumento de los servicios, los cuales además son deficientes en cuanto a la calidad de la prestación de los mismos ya que hemos visto varias zonas de la ciudad sin agua o sin luz". "Tenemos la esperanza de revertir esta situación. Podemos ponerle un freno a los aumentos de las tarifas, como así también a los abusos de las empresas que no invierten ni mejoran los servicios. Y se puede hacer desde el Municipio, recurriendo al amparo judicial como medida de protección de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, tal cual sucedió por ejemplo en Berazategui donde el Intendente consiguió que la Justicia Federal inhiba de producir cortes de energía en su distrito. Pero también desde la construcción ciudadana, generando una alternativa que proponga soluciones a los vecinos y no más obstáculos" sostuvo Alejo Sarna y concluyó "día a día trabajamos para consolidar esa alternativa, esa confluencia de vecinos y vecinas porque estamos convencidos que lo podemos lograr, y podemos vivir mejor".



