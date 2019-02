La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/feb/2019 "La mayor fortaleza de un país está en su educación"







Lo afirmó el presidente de Tenaris Cono Sur, Javier Martínez Álvarez, en un panel sobre educación que compartió con referentes de la fundación Enseña por Argentina. Este año la compañía implementará un proyecto para apuntalar la enseñanza de matemática en escuelas técnicas de la región. El desafío de mejorar la calidad educativa y la necesidad de generar sinergias entre el Estado, empresas y tercer sector fueron los ejes de discusión de un panel que Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris para Cono Sur, compartió con referentes de Enseñá por Argentina, fundación que busca transformar el sistema educativo del país a partir de la mejora de los contenidos, el fortalecimiento del rol docente y el desarrollo de las capacidades de los alumnos. "En la educación pública hay un desafío enorme por recuperar la calidad", remarcó Martínez Álvarez, quien además de ser el líder de una de las industrias más importantes de Argentina es también miembro del Comité Ejecutivo de la Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR) en Campana. A partir de este año y gracias a una articulación entre Tenaris, Ternium y la ETRR, se comenzará a implementar en las regiones de Campana-Zárate y San Nicolás-Ramallo un proyecto para la opti-mización de los procesos de enseñanza y aprendizaje de matemática. Serán en total 11 las escuelas técnicas alcanzadas, entre ellas la Nº1 y 2 de Campana. De la iniciativa participarán cuatro Profesionales de Enseña por Argentina (PExAs) con perfiles adecuados para la enseñanza de matemática. "La educación argentina necesita fortalecer los pilares básicos como la matemática o la comprensión lectora", aseguró Martínez Álvarez. Señaló que el objetivo del programa es "innovar para generar un modelo de enseñanza en matemática que logre impactar" tanto en las escuelas seleccionadas como en el resto de los establecimientos de la región. Precisamente, la misión de compartir mejores prácticas en el tejido educativo es uno de los ejes de la Escuela Técnica Roberto Rocca, recordó el empresario, al afirmar que esa institución "apunta no solo a recuperar la ambición aspiracional de la educación técnica sino a integrarse en la sociedad". "Su mandato de ser una muy buena escuela no sirve si no puede irradiar en su entorno y ayuda a mejorar su alrededor", subrayó. Martínez Álvarez compartió el panel junto a Federico Eisner, miembro del comité ejecutivo de Enseña por Argentina; María Eugenia Bucarelli, ex PExA; y Leandro Monte-negro, ex alumno en clases con PeXas. El apoyo de Tenaris a la educación técnica de la región tiene su base en el programa GEN Técnico, que desde hace varios años viene contribuyendo a acortar la diferencia que existe entre el recién egresado y las necesidades de la industria. En 2018 también se realizaron dos series de Prácticas Profesionalizantes dentro de TenarisSiderca, de las que fueron parte estudiantes del último año secundario de escuelas técnicas de Campana y Zárate. Esto les permitió a los alumnos poner a prueba sus conocimientos y participar de proyectos con impacto real en la planta. Además, para la mayoría, significó su primera incursión en el mundo laboral. "La riqueza de un país está en su gente, en su educación y capacidades. Esa es la mayor fortaleza y en la era del conocimiento, muchísimo más", expresó Martínez Álvarez.

