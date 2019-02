CHOQUE Y DROGAS

El chofer de un automóvil que causó un choque múltiple frente al Hipódromo de Palermo provocando la muerte de dos hombres, había consumido metanfetaminas y marihuana horas antes del accidente. Según informaron fuentes policiales, el sujeto, de 30 años, fue sometido a un narcotest que dio positivo y del estudio se desprendió que había consumido las mencionadas drogas mientras que además se le efectuó una prueba de alcoholemia que dio negativo. El trágico hecho ocurrió a las 5:40 de ayer, cuando una camioneta marca Honda que se trasladaba por la avenida Del Libertador volcó e impactó contra cuatro taxis que se encontraban estacionados en una de las tradicionales paradas de pasajeros. Como consecuencia del choque, un taxista venezolano de 32 años falleció en el acto, mientras que otras cuatro personas fueron trasladadas con heridas a los hospitales Rivadavia y Fernández: lamentablemente, uno de ellas falleció.

CREDITOS UVA

El secretario de Vivienda de la Nación, Ivan Kerr, reconoció ayer que el año pasado fue "muy difícil", mientras consideró que la devaluación puso "en jaque" a los créditos UVA. "Esta modalidad de créditos hipotecarios en UVA, a inicios del Gobierno, permitió bajar la barrera de ingreso que existe para el acceso al crédito. Permitió que la cuota fuera mucho más accesible", destacó el funcionario. En ese sentido, subrayó: "El 2018 fue muy difícil, con la crisis cambiaria que tuvimos que enfrentar, producto de la devaluación, el sistema se ha puesto en jaque". Sin embargo, indicó que "la mora es de 0,17 por ciento", mientras admitió que "el sistema está diseñado para otra tasa de inflación". Según su consideración, "la lógica sería que el salario empiece a recuperarse en 2018".

AMPARO

Intendentes del PJ Bonaerense, junto al Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) y la Defensoría del Pueblo provincial, presentaron el viernes un recurso de amparo ante la Justicia para intentar frenar los aumentos de tarifas. En conferencia de prensa, los jefes comunales cuestionaron la política energética del gobierno de Mauricio Macri y explicaron que el recurso judicial se basa en que la Casa Rosada no realizó audiencias públicas antes de autorizar los incrementos, tal como establece la Constitución Nacional. El presidente del PJ Bonaerense, Fernando Gray, cuestionó a los últimos secretarios de Energía y sobre el ex funcionario Javier Iguacel dijo que "nunca" lo recibió, pese a que en reiteradas oportunidades le reclamó audiencias. "A mí no me atendió nunca Iguacel.

TOBILLERA ELECTRÓNICA

El ex boxeador cordobés Fabio "la Mole" Moli fue denunciado por violencia de género por su ex esposa y le colocaron una tobillera electrónica, mientras que le prohibieron acercarse a la mujer a menos de 300 metros de distancia. En la denuncia radicada en la localidad de Río Segundo por Marta Galliano el pasado 10 de enero se indica que el ex púgil que llegó a reinar entre los pesados argentinos la agredió en reiteradas oportunidades. En torno a la presentación por "lesiones leves" y "amenazas", el ex deportista fue llevado al Polo de la Mujer para que se lo notificara de la restricción y le colocaran una tobillera electrónica. El jefe de la Departamental de Río Segundo, el comisario Julio César Oro, indicó, en declaraciones al sitio de Cadena 3, que el procedimiento fue totalmente normal, sin contratiempos.