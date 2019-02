La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/feb/2019 Un ajetreado año electoral en el que la mayoría buscará la reelección





Mauricio Macri y la mayoría de los gobernadores e intendentes buscarán la reelección para mantenerse en sus cargos hasta 2023 Tras la consulta popular en La Rioja, que funcionó como una suerte de apertura del año electoral, las urnas tendrán un ajetreado 2019 en el que tanto el presidente Mauricio Macri como la mayoría de los gobernadores e intendentes buscarán la reelección para mantenerse en sus cargos hasta 2023. Mientras que a nivel nacional todos los argentinos concurrirán a las urnas el 11 de agosto para definir los candidatos a elegir el 27 de octubre, gran parte de los distritos desengan-charán sus elecciones. De los 22 distritos que elegirán gobernador (Corrientes y Santiago del Estero eligieron mandatario en 2017), unas 14 provincias ya definieron que se desengancharán del calendario nacional, al tiempo que cinco aún no definieron qué harán. Por el momento, sólo tres provincias anticiparon que unificarán sus respectivas elecciones con el cronograma electoral de Nación. En La Pampa, cerca de 300 mil ciudadanos tendrán que acercarse hasta las distintas mesas para sufragar el próximo 17 de febrero en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para definir al sucesor del gobernador peronista, Carlos Verna, que en septiembre pasado había anunciado que no iría por la reelección debido a un cáncer de próstata. Marzo será el primer mes movido en lo que se refiere a comicios, ya que alrededor de 500 mil neuquinos estarán en condiciones de votar gobernador el domingo 10, en unas elecciones en las que el actual mandatario, Omar Gutiérrez, pondrá en juego el dominio provincial del Movimiento Popular Neuquino (MPN): ese espacio gobierna la provincia patagónica desde 1963, sin contar los períodos de dictadura militar. Una semana más tarde, el 17 de marzo, en Córdoba se llevarán a cabo las elecciones primarias de Cambiemos para definir quién será el candidato a gobernador por esa alianza; mientras que a fin de mes, el 31, unos 550 mil sanjuaninos deberán votar en las PASO locales. En abril, todos los domingos habrá jornada electoral: el 7 serán las generales en Río Negro; el 14, las PASO en Chubut y Río Negro; el 21, primarias no obligatorias en San Luis; y finalmente el 28, en Santa Fe se definirán quiénes serán los candidatos a gobernador que competirán en las generales. En tanto, el 12 de mayo unos 3 millones de cordobeses votarán en los comicios generales, mientras que una semana después lo harán los pampeanos: aunque no está definida la fecha, en éste mes también deberán sufragar los riojanos, los misioneros y los fueguinos. En tanto, dos meses antes de las PASO presidenciales se elegirá gobernador en tres distritos: San Juan (2 de junio), Chubut (9 de junio) y Santa Fe (16 de junio). La elección santafesina contará con una particularidad ya que para el día de la elección a gobernador se realizará una consulta popular para reformar la Constitución local.

