Agrupación Campana Bajo Bandera solidaria con el Litoral

Organizaron una campaña recolectando ropa, alimentos no perecederos, agua mineral y artículos de limpieza en el Patio de las Américas frente a la Municipalidad para ser entregado en Santa Fe. Días pasados la Agrupación Soldados Bajo Bandera de nuestra ciudad realizó una campaña solidaria para ayudar a las familias del litoral afectadas por las inundaciones. En diálogo con La Auténtica Defensa el presidente de la agrupación, Germán Franco detalló "desde el seno de nuestra agrupación surgió esta idea, hablamos con el intendente para que nos dé lugar en la plaza e iniciar esta campaña solidaria". Los vecinos acercaron a la Plaza Eduardo Costa, donaciones de ropa, alimentos no perecederos, agua mineral y artículos de limpieza. Lo recolectado será llevado hasta Entre Ríos por integrantes de una agrupación de Santa Fe de excombatientes que se contactaron con la sede de Campana. "Todo nos preocupamos en el momento desde que el agua crece y cuando la gente está inundada, pero el momento importantes es el después cuando baja el agua, porque la gente se queda sin nada, sin ropa y sin casa", aseguró Franco. La Auténtica visitó la sede de la agrupación cuando ya estaban las bolsas identificadas y rotuladas según ropa de chicos, de mujeres, de varones, ropa interior. "Estamos sorprendidos es impresionante lo que se donó, hasta nos regalaron un televisor, una cómoda. Entre todos clasificamos y trabajamos". No es la primera vez que la agrupación realiza este tipo de actos ya lo hicieron años atrás cuando ocurrieron las inundaciones ocurridas en La Plata. Franco igual recalca "la gente siempre colabora pero haría falta que muchos empresarios de Campana salgan a colaborar también". Ya en el cierre muestran su ansiedad por la inminente llegada del avión "Pucará" que fue utilizado por el vecino de Campana capitán Fausto Gavazzi durante sus instrucciones de vuelo. REGISTRO MUNICIPAL El año pasado la Agrupación celebró sus 10 años trabajando en nuestra ciudad actualmente el presidente dice que en el padrón hay 174 personas y en actividad cerca de 80. Esta semana se dio a conocer que desde la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Campana se realizará un Registro Municipal de Ex Soldados Conscriptos afectados al conflicto bélico de Malvinas de 1982 (Bajo Bandera). La convocatoria es desde el 1º de febrero hasta el viernes 1º de marzo y se convoca a los nativos de Campana o quienes hayan tenido domicilio real en la Ciudad a la fecha de la convocatoria al conflicto bélico en defensa del territorio nacional. Los convocados al censo deberán presentarse con Documento Nacional de Identidad en la Dirección de Derechos Humanos, ubicada en el 1º piso del Edificio 6 Julio (San Martín 373), de lunes a viernes de 9 a 15. También deberán presentar el Certificado de Servicio Militar Obligatorio de Conscripción (SMOC), original y fotocopia fiel, emitidos, a partir del año 2015 por: Fuerza Aérea Argentina, Armada Argentina, Ejército Argentino o Prefectura Naval Argentina. Además, deberán constatar domicilio real en Campana con anterioridad al 2 de abril de 1982.

LO RECOLECTADO SERÁ LLEVADO HASTA ENTRE RÍOS POR INTEGRANTES DE UNA AGRUPACIÓN DE SANTA FE DE EXCOMBATIENTES QUE SE CONTACTARON CON LA AGRUPACIÓN BAJO BANDERA DE CAMPANA.





LO JUNTADO SE TRASLADO A LA SEDE DE ELLOS.

#Dato VIDEO [hilo] Campaña solidaria "Todos por nuestro Litoral" hoy nuevamente en plaza Eduardo Costa desde las 18hs, agrupación Soldados Bajo Bandera y peña de San Lorenzo, con el apoyo de Bomberos Voluntarios para la logística y entrega a los damnificados por la inundación pic.twitter.com/8xIdbobHq8 — Daniel Trila (@dantrila) 27 de enero de 2019

