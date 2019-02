La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/feb/2019 3 de Febrero de 2019:

Nuestros lectores siguen escribiendo al +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. ENTRADA A LAS ACACIAS "Entrada por Ruta 6 a la calle Estanislao del Campo (barrio Las Acacias), se puede observar un bache inmenso y además la zanja de desagüe obstruida desde la ruta 6 hasta Belgrano con pastizales altísimos que obstruyen la salida de agua. Con las fuertes lluvias provocan entrada de agua por los desagües en las casas aledañas. Se hicieron reclamos al CEMAV que no fueron resueltos", escribe Celina. CALLE DE OTAMENDI "Estamos cansados de reclamar y nadie hace nada...no entran los taxis, no entran los repartidores, no pasa el recolector de basura, y ya ni los vecinos podemos salir porque nos quedamos encajados. Una verdadera vergüenza tener un auto y no poder usarlo por el estado de la calle. Así está en calle Gigena entre Castaño y Martínez (barrio Otamendi), escribe Juan Carlos. QUEMA DE BASURA "Así estamos en Las Praderas todos los días con este humo por la basura que vienen a tirar a las cavas los camiones", escribe Verónica.

3 de Febrero de 2019:

Quejas Vecinales

