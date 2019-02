La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/feb/2019 Vuelos y Vacaciones:

Austria

Por Lic. Guillermo Ceballos











Publicidad Escuchar el nombre de Austria probablemente lleve la mente a la idea de un sitio refinado, elegante y con tradición. Sin dudas ejemplifica esto y bastante más. Suiza, Alemania e Italia la encierran de un lado y países de Europa del Este del otro. Se podría decir que son parientes cercanos con algunos vecinos del oeste, comparten unas cuantas cosas en común, comenzando por la lengua. Los orígenes de la actual Austria se remontan a la dinastía de los Habsburgo que convirtió al país en una parte fundamental del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1867 el Imperio austríaco se convirtió en el Imperio austro-húngaro. El Imperio de los Habsburgo terminó en 1918 al finalizar la Primera Guerra Mundial. A partir de este momento se establece la Primera República de Austria. Austria no tiene salida al mar, pero el Danubio la atraviesa en una parte importante de su territorio, y como es navegable, encuentra salidas al mar. País de clima alpino, de elevada altitud, excelente nivel de vida y buena cerveza. Recorrerlo implica ver continuamente praderas y bosques verdes, lagos de aguas turquesas y montañas escarpadas con glaciares antiguos, pequeñas aldeas y ciudades repletas de estilo. Un recorrido de punta a punta del país, uniendo Innsbruck al oeste con Viena al este no llega a 600 Km de distancia. Ese es el sentido que usaremos en este caso para detallar los puntos turísticos más interesantes de este país. Innsbruck es la capital del tirol austríaco, una ciudad realmente increíble, con una arquitectura única, encerrada entre montañas enormes, y plantada sobre ese valle profundo. Ciudad universitaria, por ende con infinidad de bares, muchísima actividad de montañismo y ski. En los alrededores de Innsbruck pueden visitar al Valle de Stubai, postal tirolesa por excelencia, un valle completamente verde, salpicado de casas llenas de flores en los balcones y con un horizonte impresionante de montañas nevadas, imágenes que irán repitiéndose a lo largo del recorrido de Austria. En este punto es posible tomar unos teleféricos para llegar hasta el glaciar Stubai. Siempre en la misma dirección oeste-este llegamos a Salzburgo, considerada por muchos de nosotros la ciudad más bonita de Austria. Realmente enamora con solo tener una panorámica. Su castillo elevado la hermana con muchas urbes nacidas como feudo. Ciudad natal de Mozart, donde su casa natal puede ser visitada, además de su catedral, del histórico abrevadero y el Palacio de Mirabell, donde se obtienen las mejores vistas de la Fortaleza de Hohensalzburg, la de mayor tamaño y mejor conservada de Europa. El casco histórico está edificado alrededor del ayuntamiento, la Abadía de San Pedro y la plaza Residenplatz, mezclas de estilos barrocos y renacentistas. Un poco más al sur la Catedral de la ciudad. Austria cuenta con una región de lagos, donde seguramente recordarán mucho a la Patagonia norte-andina de nuestro país. El lago San Gilgen o el lago Gosausen son los que recomendamos si quieren darse un chapuzón en las montañas. Unos cuanto kilómetros más y ya estarán en Hallstatt, considerado el pueblo más bonito del mundo, y aseguramos que es así. Parece irreal, mezcla perfecta de lagos, montañas cubiertas de bosques de pinos y la disposición del pueblo, que pareciera sacado de un cuento de hadas. Recomendamos que paseen por sus callecitas unas horas, perdiéndose entre esta belleza. Linz es una pequeña ciudad a la que pueden dedicarle 3 o 4 horas para recorrer su centro histórico, A orillas del Danubio, esta villa fue capital durante un corto período del Imperio Romano Germánico. Y llegamos a Viena, ciudad imperial, con una monumentalidad avasallante, imponente. Ciudad muy barroca, meca mundial de la música clásica y antigua capital del Imperio Austro Húngaro. La avenida Ringstrasse es la más importante de la ciudad, construida donde estaba la muralla de la ciudad; sobre ella encontrarán los edificios más importantes de la ciudad. Repleta de museos de lo que busquen, todo es impecable, todo brilla. Si buscan marcas de lujos, las van a encontrar todas juntas. Es obligación visitar el palacio imperial de Hofburg, donde actualmente reside el presidente de Austria. La Ópera de Viena es la compañía de ópera más importante del mundo, sin dudas. Cerca de ésta, la catedral de Viena. Es realmente enorme, los remates de sus torres llegan a más de 130 metros de altura, una construcción gótica con unos vitrales que son un lujo. Pueden subir a la torre principal y también visitar sus catacumbas. Llama la atención las pantallas que tiene dentro, mostrando publicidad casi descaradamente, algo que nadie entiende bien a que se debe. El Palacio Belvedere es otro de los puntos de la ciudad que no pueden dejar de conocer. Es un complejo de 2 palacios con jardines perfectamente cuidados que cuenta con una muestra de arte permanente. La obra más famosa es el "The Kiss" de Gustav Klimt. Para poner el broche de oro a esta preciosura de ciudad visiten sin dudas el Palacio de Schönbrunn, en las afueras de Viena, es realmente muy parecido a Versalles. Famoso por haber sido la residencia de verano de Sisi Emperatriz. El interior y exterior lo pueden visitar con audio-guía en español. Las habitaciones están decoradas en rococó, la suntuosidad les erizará la piel. Una vez regresados al centro de la ciudad, el día tiene que terminar en alguno de los tantos bares a la orilla del Danubio, descomprimir de tanto lujo y tomar una buena cerveza vienesa. Lic. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones



Vuelos y Vacaciones:

Austria

Por Lic. Guillermo Ceballos

