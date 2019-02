La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/feb/2019 Noche brasileña en Bisellia







Luego de dos años en Brasil, la música y cantante Agustina Dip a partir de las 21 presenta un set junto a intérpretes locales liderados por Perico Cabrera. "De la bossa me encanta justamente que sea mezcla de samba y jazz. Y ese susurro de la voz y al mismo tiempo o as posibilidades que te da para improvisar por esa influencia de jazz que tiene. Esas melodías lindas... las poesías de declaraciones de amor y esas evocaciones y exaltación de las bellezas naturales de Río por ejemplo, como Corcovado... de hecho, vamos a hacer también un homenaje a Tom Jobim con algunos de sus clásicos" dice Agustina Dip quien esta noche a partir de las 21 se presenta en Bisellia acompañada por Perico Cabrera en guitarra, coros y cavaquinho.; Daniel Mena en bajo; Juan Luci en batería y Gustavo "Soda" López en pandeiro y tamborín. Además, se sumarán al grupo José Piazza (guitarra); Sabrina Aranda (voz), y Sabrina Figueroa (percusión). "En lo que es samba propiamente dicho, vamos a tocar sambas famosos en formato roda de samba. Como ejemplo, "Sonho meu" en homenaje a la gran compositora Dona Ivone Lara, el clásico samba enredo "O amanhã" y otros clásicos que interpreta Zeca Pagodinho", relata Agustina, quien viajó a Brasil hace dos años para estudiar en particular la percusión de la música brasileña y, literalmente, se quedó. "Mi sueño hoy es volver y entrar a una Roda de Samba, poder desarrollar mi proyecto y salir a tocar y viajar tocando. La Roda me encanta porque se comparte mucho con la gente, que se pone alrededor de los músicos y todos cantan juntos. Es maravilloso", señala la música y cantante, quien incluso desfiló en el sambódromo de Río de Janeiro y fue elegida como revelación de la Scola do Samba Tuiuti.

Completa. Agustina Dip también desfiló en el carnaval de Río para la Scola do Samba Tuiuti.



