La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/feb/2019 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Guía asombrosa"

Por Mirta Dappiano









Cuando los actores filman una película, el director es el único que ve el "cuadro completo". El que viene a ser una guía asombrosa para los protagonistas de la historia. El hará que todo funcione correctamente. Esto lo podemos asociar a Josué que pudo decir algo similar, (sobre el director de su vida) "No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho (Josué 21:45) Dios se mostró fiel al cumplir todas las promesas dadas a Israel. Debemos saber que su Palabra es segura. Más de 2.000.000 de israelitas lo consideraban su líder y guía. ¿Cómo actuaria? Dios no le dio un guion detallado, pero le aseguro que iría con él. El Señor le dijo: "Estaré contigo, no te dejare, ni te desamparare (Josué 1:5)" Le mandó que estudiara y pusiera en práctica todo lo que estaba escrito en Su Palabra, y prometió estar con él, en donde quiera que fuera. Josué le respondió con total devoción a su asombrosa guía y supo dónde y cómo ir, porque confiaba en aquel que lo guiaba, Josué obedeció y siguió a Dios, y pudo decir; "Si mal os parece servir a Dios, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová". (Josué 24:15) Si aún no conoces las bendiciones que Dios tiene para cada pecador arrepentido realiza una oración sencilla elevada al señor todopoderoso. "Dios, sé propicio a mí, que soy pecador" (Lucas 18:13) Habla con él, coméntale con tus palabras todos tus problemas e inquietudes, confiésale tus pecados y Dios te dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo él puede dar. "La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo". (Juan 14:27) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 -luisgurodas@yahoo.com.ar



