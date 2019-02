La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/feb/2019 Básquet:

Tras la derrota en Coronel Suárez fue superado por Independiente de Tandil y Somisa de San Nicolás. Igualmente, si el viernes le gana a Sportivo Pilar se clasificará a los Cuartos de Final y mantendrá sus chances de quedarse con el "1" de la fase regular. Luego de su derrota del viernes frente a Sarmiento de Coronel Suárez como visitante, Ciudad de Campana dejó escapar el primer puesto de la Tabla General del Torneo Provincial de Clubes 2018/19 que había alcanzado tras superar a Carlos Pellegrini en Punta Alta la fecha anterior. Con 16 puntos, el Tricolor ocupa ahora el tercer escalón de ese ordenamiento que encabezan actualmente Independiente de Tandil y Somisa de San Nicolás con 16,5 unidades. La diferencia de medio punto marca, obviamente, que el CCC todavía sigue en carrera por el "1" de la fase regular (lo que le permitiría organizar el Final Four que definirá el ascenso al Torneo Federal), aunque ése no sea hoy el objetivo inmediato de los dirigidos por Sebastián Silva. Es que el próximo partido será fundamental para Ciudad, que recibirá el viernes a Sportivo Pilar en la anteúltima fecha de esta segunda fase. En caso de ganar, el Tricolor se asegurará la primera posición de la Zona C y también su clasificación directa a Cuartos de Final. Después, para obtener el "1" de la fase regular deberá ganarle también a Carlos Pellegrini en Campana y esperar que Independiente de Tandil y Somisa pierdan algún punto en estas dos fechas que restan. Por lo pronto, la actualidad en cada una de las cuatro zonas de esta segunda fase del Provincial de Clubes es la siguiente: ZONA A Fecha 4: Teléfonos de Mar del Plata 70-74 Sporting de Mar del Plata; Blanco y Negro de Tres Arroyos 62-79 Somisa de San Nicolás. Posiciones: 1) Somisa de San Nicolás, 16,5 puntos; 2) Blanco y Negro de Tres Arroyos, 13,5 puntos; 3) Teléfonos de Mar del Plata, 12,5 puntos; 4) Sporting de Mar del Plata, 11,5 puntos. ZONA B Fecha 4: Platense de La Plata 87-74 Independiente de Zárate; Los Indios de Junín 81-89 Independiente de Tandil. Posiciones: 1) Independiente de Tandil, 16,5 puntos; 2) Los Indios de Junín, 14 puntos; 3) Platense de La Plata, 13 puntos; 4) Independiente de Zárate, 11 puntos. ZONA C Fecha 4: Sarmiento de Coronel Suárez 68-66 Ciudad de Campana; Sportivo Pilar 95-59 Carlos Pellegrini de Punta Alta. Posiciones: 1) Ciudad de Campana, 16 puntos; 2) Sportivo Pilar, 15 puntos; 3) Sarmiento de Coronel Suárez, 14,5 puntos; 4) Carlos Pellegrini, 10,5 puntos. ZONA D Fecha 4: Atenas de La Plata 66-84 Regatas de San Nicolás; Ciudad de Saladillo PG-PP Defensores Unidos de Zárate. Posiciones: 1) Regatas de San Nicolás, 15,5 puntos; 2) Atenas de La Plata, 14,5 puntos; 3) Ciudad de Saladillo, 14 puntos; 4) Defensores Unidos de Zárate (se retiró del torneo).

AL CCC LE RESTAN DOS PARTIDOS COMO LOCAL: EL VIERNES CONTRA SPORTIVO PILAR Y LUEGO FRENTE A PELLEGRINI DE PUNTA ALTA.



