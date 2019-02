DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

CAMPANA, BS. AS., ARGENTINA lunes, 04/feb/2019 - 11:14

Edición Digital El Tiempo en Campana 23 ºC Despejado Seguir a @LADdigital Locales Política y Economía Locales Info General Locales Policiales Locales Espectáculos Nacionales La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/feb/2019 Rincón Tuerca







TC MOURAS: La categoría está arrancando su campeonato este fin de semana en el autódromo de Concepción del Uruguay donde desde las 11 hs televisa la TV Pública a través del programa Pistas Argentinas. INVITAR: En reciente nota televisiva donde Juan Carlos Suarez ganó el campeonato de Karting prometió al aire que iba a realizar un asado donde invitara a la producción del programa. El tema es que esto nunca ocurrió y se sumaron a la lista de cuestiones gastronómicas que debe el pájaro. CONFIRMAR: Con el auto en pleno trabajo anda el equipo de "Juancho" Muñoz que trabaja en el Fiat de la Promocional de Alma de cara al próximo campeonato donde aún no se confirmó si Eric D´Amario era como piloto invitado. SEGUIR: Tobía Amarillo ya confirmó que este año continúa corriendo en karting con el mismo equipo es decir guerra en el chasis y Santucho en el motor y lo seguirá haciendo en la categoría Kart Plus con los consejos de papá Nestor que tuvo un pasó un paso fugaz en la categoría Alma. SUBCAMPEON: Sin duda que Daniel Vidal cerró un año bárbaro con el subcampeonato obtenido en la Clase Tres del Turismo Zonal Pista y el Chino ya piensa en lo que viene con la preparación total del auto por parte de Dante Tamburrini. IMPLEMENTAR: Los dirigentes de Alma ya confirmaron que este año se implemento un Torneo de tres competencias para pilotos invitados que será paradero al actual para todas las clases de la categoría. MANIFESTAR: El asado se desarrolló entre los pilotos del TC Regional donde pasaron un buen momento y el limeño Yamil Bottani allí puso de manifiesto que este año continuará participando en esta propuesta automovilística. COMENTARIO: Aunque sonó en su momento el regreso al automovilismo por parte de Dario Laccette nada está confirmado y el equipo nadie hace comentario alguno y su hijo Nicolás puede seguir participando en la Alta Competencia otro año más con categoría a definir. CENA: Ahora conocida como la primera dama Roo Cardozo está trabajando para organizar una cena en el taller para recaudar dinero para que su marido llegue con los presupuestos que demanda estar en la categoría del chasis por la "sorda" y Diego Coronel en la planta impulsora. DECIMO: Enea Ciaponi viene de correr en San Andrés de Giles en la categoría de los ciclomotores donde en la Clase 55 cc arribó décimo en la final con el armado de su ciclomotor por el mismo piloto y lo ayuda de sus hermanos. DEFINIR: Si bien obtuvo buenos resultados desde arriba de su karting Mariano Alvarez aún no definió si lo continuará con la motorización de Marcelo Lopez en la categoría Kart Plus este año Y papá Daniel que dice? ARRANCAR: Finalmente los chasis del Regional arranca su campeonato en el autódromo de La Plata el próximo 10 de marzo donde utilizarán el circuito corto sin chicana y se espera la llegada de nuevos pilotos que están armando sus autos. RETOMAR: En su momento el hombre se enojó y decidió dar un paso desde su condición de colaborador en la categoría Pako al costado y el paso del tiempo hizo que Roberto Inghiotti retome su trabajo en esta especialidad del karting. REGRESAR: Aunque la posibilidad de volver a correr por parte del zarateño Daniel Olivera está latente el "Pato" no confirmó nada y de regresar será en la nueva clase que está incorporando la categoría Pako. SALUD: La vuelta a la Alta Competencia por parte de Juan Pablo Galliano está supeditada a cuestiones de su salud dado que a lo ya expuesto en esta sección con su mano ahora se suma un problema cervical el cual está en pleno tratamiento. REPRESENTANTE: La carrera exhibición de karting se realizó en su momento en Colonia Caroya en la provincia de Córdoba donde hubo presencia campanense en esta propuesta que nos representaron de la mejor manera y Sergio Giordano giró para evaluar si este año corre o seguirá en la dulce espera dejando a su hijo el clase dos de la categoría Alma. TC PISTA MOURAS: En el autódromo de Concepción del Uruguay esta especialidad del automovilismo comienza su campeonato este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa Pistas Argentinas. ENTRENANDO: Todo el equipo está trabajando pensando en la carrera de la costa argentina próximamente y German Henze está entrenado con su moto para estar presente como para arrancar la temporada donde el jefe de equipo Moyano tiene todo friamente calculado. TRANSITAR: Con el karting ya comprado con la atención de Ruben Guerra con la motorización de Mauro Santucho llegó el momento de salir a pista y Santiago Acuña comienza a transitar por el mundo del automovilismo. Bienvenido!! EMPANADAS: Horacio León desde hace tiempo trabaja en el equipo de Gastón Fernandez donde sin duda el muchacho es pieza clave a la hora de armar y desarmar pero todos aseguran que cuando se decide a cocinar y preparar empanadas no hay como igualarlo. Lo tenían en esta a Horacito?! AUTODROMO: Los dirigentes del TC Bonaerense ya tienen definido que el arranque para todas sus clases comenzando el presente campeonato es en marzo y en el autódromo de Arrecifes donde vuelven a correr allí. INVITAN: Parece ser que Julián Molina está gestionando la Licencia médica y deportiva para que en algún momento alguien lo invite a correr tener todo listo para despuntar el vicio de la alta competencia. CORRER: La Chevy que le vendió a Ivan Gonzalez está casi lista para correr y el propio Molina espera dar unas vueltas con la misma y si se da correr alguna competencia que es lo que pretende el "Pelado". Mirá vos!! YOUTUBE: Desde la productora del envio televisivo abocado al automovilismo de nuestra zona nos hacen saber que ya están subido a internet los programas para volver a ver con solo buscar Motorsport 980. Bienvenido!! ABUELO: En el seno familiar desde el abuelo Antonio aseguran que "Coni" Toledo estará corriendo el nocturno de karting en Zárate como para empezar el año. Si el Colibrí lo dice? FORMULA METROPOLITANA: La categoría Escuela del Automovilismo Nacional está comenzando su presente campeonato en el autódromo de Concepción del Uruguay este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Publica a través del programa Pistas Argentinas. HIJO: Aunque el hizo el casco el karting esten guardados en el Taller Juan Pablo Vigasio Pereira no estará corriendo esta temporada porque además la llegada de su hijo Juan ya le quitó su lugar y quiere arrancar en karting con tan solo cuatro años algo imposible por estos tiempos pero el papá ya lo llevó al kartódromo para girar. Y la mamá que dice? COSTOS: Otro piloto del karting que venía corriendo en tierras entrerrianas era el zarateño José Vasquez pero parece que los costos son muy altas y "hielito" aseguró que al menos por este año no será de la partida en ninguna categoría. INCURSIONAR: Daniel Mazzitelli decidió cambiar de clase dejando los chasis del Regional para este año incursionar con una Chevy en la Clase GTB representando a Capilla del Señor. DESTINO: Los dirigentes que manejan los destinos de la categoría Rally Federal están evaluando arrancar su campeonato como fecha tentativa el 24 de marzo con el Gran Premio de Bragado que se terminará de confirmar en los próximos días. BALCARCE: Vienen de una prueba de sus pilotos por parte del equipo de Juan Sbarra que en el autódromo de Concepción del Uruguay donde el balance fue altamente positivo y ya se confirmaron tres pilotos para arrancar desde la primera del calendario. EMPANADAS II: A propósito del equipo de Juan Sbarra aseguran que están extrañando las empanadas de mamá Betty que antes preparaba para la carrera en la que iban a trabajar y ultimamente por cuidar a sus nietos la abuela abandonó las cuestiones gastronómicas del equipo. RADIO: Ricardo Lamónica y Adolfo Fabricius están realizando un programa radial de automovilismo en la zona de San Miguel y Pilar donde los pilotos de Alma hablan de la Clase TC 1600 de la categoría donde ellos mismos están corriendo. Original los muchachos!! DEFINIDO: El calendario para la categoría del Rally Mar y Sierra ya tiene definido que la temporada comienza el próximo 17 de marzo en la ciudad de Ranchos con su habitual parque de máquinas. HERMANOS: En esta primera carrera ya confirmaron que serán de la partida los hermanos Emma que para esta oportunidad presentarán tres de sus autos que conducirán Gustavo Gabriel y Gerardo respectivamente. INESPERADO: Este inesperado cambio de categoría por parte del equipo de los Emma está condicionado a saber como se presenta el año desde lo económico para los participantes de las categorías para luego evaluar si se vuelve a correr en el Rally Federal. MANTENER: Los hermanos Caggiano quieren seguir manteniendo en su equipo como piloto a Juan Carlos Bava que viene de cerrar un buen año en el Turismo 4000 Argentino y el tema de los presupuestos son los que hacen dudar al representante de Zárate para mantenerse en el equipo con el cual hay una muy buena relación. CAMBIO: El cambio implementado en la categoría Alma donde a partir de este año deberán usar seis cubiertas nuevas no cayó bien entre los pilotos y sus equipos porque primero nunca fueron consultados y despues dicen que encabeza la categoría cuando ante se corría todo el año con cubiertas usadas. CERRADO: Tras haber perdido el último Dakar el sureño Pablo Copetti ya comenzó a trabajar de cara al próximo como siempre con todo el equipo de Debesa que lo llevó a desarrollar buenas competencias ya está todo cerrado desde lo económico y se encaminan a trabajar en busca de otra buen performance. ABOCADO: Fernando Moreno está abocado al mundo de las picadas y para ser competitivo cuanto menos kilos pese el auto mejor y para esto cambió las dos butacas del auto pensando ya en las picadas de invierno dado que nuestro personaje no le cae bien ni le agrada competir en pleno verano. Mirá vos! SERA CIERTO? Que el ex piloto del zonal acaba de adquirir una Chevy de TC con riquísimo historial que la misma se muestra original.

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:











Home | Hemeroteca | Encuéntranos en Google+. | Quienes hacen LAD

COMUNIDAD LAD:

› #Ahora

› @LADdigital

› #CampaBA

› #VillaDalmine ECOSISTEMA LAD:

› LAD.fm

› CampanaINFO.com

› Radios locales

› Sociales de LAD WEBS AMIGAS:

› Fabiana Daversa

› Clasificados Campana

› Publicidad Local

› Semanario del Pescador CIUDAD CAMPANA:

› Campana.gov.ar

› @CampanaGov

› Listas Twitter

› Portal de Campana Av. Ing. Rocca 161 (2804) Campana - Provincia de Buenos Aires

Tel: 03489-423631 - E-mail: info@laautenticadefensa.com.ar

WhatsApp: +54 9 3489 488321.-