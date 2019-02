La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/feb/2019 Breves: Fútbol







CLÁSICO EN CERO Por la 17ª fecha de la Superliga, San Lorenzo de Almagro e Independiente de Avellaneda igualaron sin goles en el Nuevo Gasómetro. La oportunidad más clara para abrir el marcador la tuvo el delantero campanense Nicolás Blandi, quien a los 38 minutos de la primera parte ejecutó un penal que le desvió el arquero Martín Campaña. En tanto, también ayer, Lanús consiguió una agónica victoria 1-0 sobre Colón de Santa Fe con un tanto de José "Pepe" Sand a los 42 del segundo tiempo. Mientras que Argentinos Juniors y Belgrano también igualaron 0-0. Al cierre de esta edición, Rosario Central jugaba como local frente a Aldosivi de Mar del Plata. En tanto, el viernes jugaron: San Martín (T) 1-2 Defensa y Justicia; Gimnasia (LP) 3-1 Tigre; y Talleres 3-1 Banfield. DOMINGO ATRACTIVO En la continuidad de la 17ª fecha, la Superliga tendrá hoy un domingo con partidos muy atractivos. A las 17.10, el Boca de Gustavo Alfaro tendrá su primera vez en La Bombonera cuando reciba la visita de Godoy Cruz de Mendoza. El defensor Lisandro López (último refuerzo en incorporarse), Carlos Tevez y Darío Benedetto serán titulares en el Xeneize (5º con 28 puntos), que busca meterse en zona de clasificación a la Copa Libertadores. También en el horario de las 17.10, Unión de Santa Fe recibirá a Newells, mientras que más tarde, a las 19.20, Racing Club (39) intentará despegarse nuevamente como único líder en un complicado encuentro frente al encumbrado Huracán (4º con 30). Finalmente, este domingo se cerrará con la visita del recuperado River Plate (goleó 4-0 a Godoy Cruz el miércoles) a Vélez Sarsfield, el conjunto que dirige Gabriel Heinze que también busca meterse en zona de clasificación a la Copa Libertadores (al igual que Boca tiene 28 unidades). La fecha se cerrará el lunes con Patronato de Paraná vs Atlético Tucumán (19.00) y San Martín de San Juan vs Estudiantes de La Plata (21.10). PRIMERA B NACIONAL La 14ª fecha se abrió el viernes con: Los Andes 2-2 Gimnasia (M) y Atlético Rafaela 0-1 Villa Dálmine. En tanto, ayer sábado jugaron: Nueva Chicago 0-0 Defensores de Belgrano, Ferro Carril Oeste 1-2 Gimnasia (J), Brown (A) 1-1 Santamarina, Deportivo Morón 0-0 Chacarita y Quilmes 1-1 Temperley. Al cierre de esta edición se medían Central Córdoba y Platense en Santiago del Estero. En tanto, hoy habrá tres partidos: Guillermo Brown vs Arsenal, Independiente Rivadavia vs Mitre (SdE) y Olimpo vs Agropecuario. Y el lunes cierran Sarmiento (J) vs Instituto. PRIMERA B METRO Por la 21ª fecha ayer se disputaron seis partidos: San Miguel 1-1 Atlanta, Acassuso 2-0 Comunicaciones, Flandria 0-1 Colegiales, UAI Urquiza 0-1 J.J. Urquiza, All Boys 0-1 Fénix y San Telmo 2-1 Sacachispas. Ya habían jugado: Barracas Central 3-1 Almirante Brown, Deportivo Español 0-0 Tristán Suárez y Estudiantes 1-1 Defensores Unidos. Hoy se cierra la fecha con Deportivo Riesta vs Talleres (RE). PRIMERA D La fecha 16 comenzó el viernes con Atlas 2-0 Puerto Nuevo y Deportivo Paraguayo 0-0 Claypole. Y continuará hoy con Real Pilar vs Juventud Unida. Mañana lunes juegan: Muñiz vs Argentino de Merlo, Central Ballester vs Argentino de Rosario y Defensores de Cambaceres vs Liniers. La jornada se cierra el martes con Yupanqui vs Lugano.



