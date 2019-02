La Auténtica Defensa. Edición del martes, 05/feb/2019 Choque frente a la Feria en Rivadavia y Villegas







Involucró a una Ford Ecosport y una moto Titán. Una mujer resultó herida. El domingo ocurrió un accidente de tránsito en la intersección de avenida Rivadavia y calle Villegas, justo en frente de la feria. El choque involucró una moto Titán y una Ford Ecosport. Según trascendió, la motociclista intentó entrar a la feria, pero no se percató de la presencia de la camioneta que venía apenas unos cuantos metros detrás. Como resultado del accidente, la mujer que circulaba a bordo de la Titán debió ser trasladada por personal médico del SAME al Hospital Municipal San José. También participaron del operativo de emergencia efectivos policiales del móvil de zona 7 del Comando Patrulla.

La moto y la camioneta involucradas en el accidente.

#Dato choque y caída frente a la Feria Ruta 6 en Av. Rivadavia y Villegas. La moto Titán que iba en sentido a Las Acacias maniobró para ingresar a la Feria sin advertir que a la par venía la EcoSport. La conductora de la moto fue trasladada por ?? SAME, Comando ?? zona 7 presente pic.twitter.com/GzWorDBuNc — Daniel Trila (@dantrila) 3 de febrero de 2019

