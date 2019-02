Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 05/feb/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 05/feb/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Campanenses de Primera:

Con un gol de Leo Sigali, Racing ganó y volvió a quedar como único líder Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Campanenses de Primera:

Con un gol de Leo Sigali, Racing ganó y volvió a quedar como único líder







El defensor campanense fue una de las figuras de La Academia, que superó 3-1 a Huracán para distanciarse nuevamente del acecho de Defensa y Justicia. El Oso marcó el tercer tanto con una definición propia de un delantero y se lo dedicó a su pequeña beba de dos meses, presente en el Cilindro. "Uno de los puntos más altos de Racing en el partido. Jugó con una calidad suprema para salir jugando siempre con la cabeza levantada y pasar al ataque. Además del golazo colectivo, que definió en posición de 9, tuvo algunos cruces con un tiempo perfecto". De esa manera describió el diario Olé la actuación del campanense Leonardo Sigali en la victoria 3-1 frente a Huracán el pasado domingo. Con esos tres puntos, La Academia llegó a los 42 y quedó nuevamente como único líder de la Superliga, a tres de distancia del sorprendente Defensa y Justicia (el viernes le había ganado como visitante a San Martín de Tucumán). La frutilla del postre en el Cilindro de Avellaneda la puso Sigali, quien a los 89 minutos del encuentro liquidó el pleito al ponerle el moño a una gran jugada colectiva que definió apareciendo por sorpresa como delantero con un preciso toque de zurda, de primera y contra el palo más lejano. En su festejo, el futbolista oriundo del barrio La Esperanza corrió buscando un sector particular del estadio y cuando ubicó a Chloé, su pequeña hija de dos meses que fue a verlo por primera vez, se llevó el pulgar a la boca y luego lanzó un beso para su beba y su esposa. Felicidad completa. "Estaba mi familia, mi nena… Estaba mi papá también en la cancha. Me pone feliz que se grite el apellido de él, que ahora lo llevo yo y está heredando mi hija. Me pone muy feliz que estén presentes en este momento", expresó el defensor en declaraciones al sitio Racing de Alma. El estado de gracia en Racing es tal que en la conferencia de prensa posterior al encuentro, consultado por ese tanto del campanense que derivó de una gran jugada colectiva, el entrenador Eduardo Coudet señaló con una sonrisa: "El único problema es que ahora me lo tengo que aguantar a Sigali, que se va a creer goleador". Posteriormente, Leo se refirió a esas declaraciones del Chacho: "En la semana Coudet bromea porque cuando llegamos con Ale (Donatti) hacíamos goles y ahora no se nos estaba dando. El Flaco estuvo cerca en el primer gol y yo lo pude encontrar al final", explicó el Oso, quien convirtió su cuarto tanto en La Academia. Sobre su gran momento, el campanense comentó: "Creo que me acomodé bien a lo que es el mundo Racing, la exigencia que te da todos los días, lo que te exige la historia del club. Sabemos que tal vez no estamos haciendo un juego vistoso, pero estamos sacando adelante partidos difíciles. El equipo está mostrando la actitud que siempre buscamos". El próximo fin de semana, La Academia deberá visitar a River Plate en el Monumental: "Va a ser otra final, quedan ocho hasta cumplir el objetivo. Iremos a enfrentar a un gran equipo, de visitante, pero con nuestras armas. Ojalá que el fin de semana que viene nos saquemos la espina que nos quedó", concluyó en referencia a la eliminación que Racing sufrió el año pasado en los Octavos de Final de la Copa Libertadores.

EL FESTEJO DE LEO SIGALI TRAS MARCAR EL 3-1 FRENTE A HURACÁN BOCA ALCANZÓ EL 4º PUESTO En esta 17ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), además de las victorias del puntero Racing Club y su escolta Defensa y Justicia, en la parte alta de la tabla se destacó el arribo de Boca Juniors al cuarto puesto gracias a su triunfo 2-0 sobre Godoy Cruz de Mendoza y a la derrota de Huracán frente a La Academia. Con goles de Darío Benedetto (de penal) y Mauro Zárate (de tiro libre), los dirigidos por Gustavo Alfaro festejaron en su primer partido del año en La Bombera y llegaron así a los 31 puntos, igualando la línea de Atlético Tucumán, que anoche jugaba frente a Patronato de Paraná. El que también recuperó terreno en la tabla fue River Plate, que venció 2-1 a Vélez Sarsfield, logró su segunda victoria consecutiva como visitante después de tres caídas seguidas en el Monumental y con 25 puntos se ubica ahora en el séptimo puesto. Los resultados de esta fecha 17 fueron: Gimnasia (LP) 3-1 Tigre; San Martín (T) 1-2 Defensa y Justicia; Talleres 3-1 Banfield; San Lorenzo 0-0 Independiente; Argentinos 0-0 Belgrano; Lanús 1-0 Colón; Rosario Central 0-0 Aldosivi; Boca Juniors 2-0 Godoy Cruz; Unión 0-0 Newells; Racing Club 3-1 Huracán; y Vélez 1-2 River Plate. Anoche, al cierre de esta edición jugaban: Patronato vs Atlético Tucumán y San Martín de San Juan vs Estudiantes de La Plata. Las principales posiciones son: 1) Racing Club, 42 puntos; 2) Defensa y Justicia, 39 puntos; 3) Atlético Tucumán (-2), 31 puntos; 4) Boca Juniors (-1), 31 puntos; 5) Huracán, 30 puntos; 6) Vélez Sarsfield, 28 puntos; 7) River Plate e Independiente, 25 puntos; 9) Unión y Aldosivi, 24 puntos.

Campanenses de Primera:

Con un gol de Leo Sigali, Racing ganó y volvió a quedar como único líder

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: