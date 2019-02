Tras su victoria en Rafaela, con 20 puntos se encuentra ahora en la novena posición. Su próximo compromiso será el sábado frente a Los Andes en el estadio de Mitre y Puccini. Anoche, con el empate 1-1 entre Sarmiento de Junín e Instituto de Córdoba terminó la 14ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional, jornada que marcó la reanudación de la temporada. Y para Villa Dálmine el arranque del año fue con el pie derecho: la victoria que consiguió el viernes por la noche en Rafaela lo volvió a ubicar en zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Primera División. El Violeta llegó a las 20 unidades y de esa manera quedó en el noveno puesto, dos puntos por delante de Platense, Gimnasia de Jujuy y Agropecuario de Carlos Casares. Y apenas uno por debajo de Central Córdoba de Santiago del Estero y Almagro. Es que los resultados de esta 14ª fecha fueron positivos en ese sentido para el conjunto de Walter Nicolás Otta. Incluso, apretaron mucho las posiciones entre el 5º lugar (Independiente Rivadavia, con 22 puntos) y el 12º (Agropecuario con 18). Y el futuro de Villa Dálmine marca que asoma una seguidilla fundamental de partidos. Porque este sábado jugará frente a Los Andes en Campana, sabiendo que un triunfo le permitirá obtener una ventaja muy importante (12 puntos) en la tabla de los Promedios respecto al Milrayitas. Pero, a su vez, un triunfo lo sostendría en la zona de clasificación al Reducido de cara a una racha de cuatro encuentros consecutivos contra equipos que están peleando por llegar a ese octogonal: Central Córdoba en la 16ª, Almagro en la 17ª, Platense en la 18ª y Gimnasia de Mendoza en la 19ª. Claro está: antes, mucho antes de pensar en ese póker de compromisos, está Los Andes. Y escalar ese desafío será fundamental para asegurar el primer objetivo. Después sí habrá tiempo de pensar más allá y dejar volar las ilusiones. RESULTADOS 14ª FECHA: Atlético Rafaela 0-1 Villa Dálmine; Los Andes 2-2 Gimnasia de Mendoza; Nueva Chicago 0-0 Defensores de Belgrano; Ferro Carril Oeste 1-2 Gimnasia de Jujuy; Brown (A) 1-1 Santamarina; Deportivo Morón 0-0 Chacarita; Quilmes 1-1 Temperley; Central Córdoba (SdE) 1-0 Platense; Guillermo Brown (PM) 0-2 Arsenal; Independiente Rivadavia 0-1 Mitre (SdE); Olimpo (BB) 1-0 Agropecuario; y Sarmiento 1-1 Instituto. Libre: Almagro. PRÓXIMA FECHA: Villa Dálmine vs Los Andes; Defensores de Belgrano vs Guillermo Brown (PM); Santamarina vs Ferro Carril Oeste; Gimnasia (M) vs Central Córdoba (SDE); Chacarita vs Independiente; Gimnasia (J) vs Nueva Chicago; Arsenal vs Olimpo (BB); Platense vs Almagro; Temperley vs Sarmiento (J); Instituto vs Brown (A); Agropecuario vs Atlético Rafaela; y Mitre (SdE) vs Quilmes. Libre: Deportivo Morón.

Por primera vez en la historia, Villa Dálmine ganó en Rafaela. Foto: Twitter @VilladalmineOk PROTTI: "FUE UN TRIUNFO MUY VALIOSO" Luego de la victoria como visitante sobre Atlético Rafaela, el delantero Ijiel Protti destacó los tres puntos conseguidos por Villa Dálmine y señaló que salió "un partido muy duro, porque es una cancha chica, que estaba embarrada, pesada". Por ello remarcó la actitud del Violeta en el Nuevo Monumental: "Creo que el equipo se plantó muy bien, pudo convertir y después supo defenderse, por momentos con la pelota y por momentos parándose más atrás". Para este compromiso, que marcó la reanudación del campeonato, Villa Dálmine no pudo contar, respecto al final de 2018, con jugadores como Federico Jourdan, Cristian Álvarez y Marcelo Estigarribia, quienes dejaron el plantel durante el receso. Y tampoco jugó el capitán Matías Ballini, suspendido por acumulación de amarillas. En ese sentido, Protti resaltó "el grupo" que está bajo las órdenes de Walter Nicolás Otta: "Este plantel se merece este triunfo, porque es un equipo que va al frente, que sale siempre a buscar los tres puntos. Es un grupo que tiene mucha competencia y muy sana. Los chicos que no venían jugando lo hicieron muy bien, no se notaron las ausencias y nos trajimos un triunfo muy valioso", afirmó el goleador del elenco de nuestra ciudad (suma 7 tantos en la temporada) en declaraciones a FM Radio City. El plantel Violeta regresó ayer a los entrenamientos en el estadio de Mitre y Puccini, donde quienes fueron titulares ante Rafaela hicieron diferentes trabajos físicos mientras que aquellos jugadores que no fueron de la partida tuvieron minutos de fútbol contra la Reserva que dirige Martín Piñeyro.

IJIEL PROTTI EN ACCIÓN ANTE RAFAELA.



Primera B Nacional:

Concluida la fecha, Villa Dálmine quedó ubicado en zona de clasificación al Reducido

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: