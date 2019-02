Por la tercera fecha de la Zona E cayó 1-0 ante el elenco zarateño en un partido jugado en el predio de divisiones juveniles de Villa Dálmine. Así, el único campanense que ganó el fin de semana fue Real San Jacinto, dado que Defensores de La Esperanza también perdió. La tercera fecha de la Copa Federación Norte 2019 dejó un saldo de una sola victoria y dos derrotas para los equipos campanenses que participan en esta competencia que otorga dos boletos para el Torneo Regional Federal Amateur 2020: ganó Real San Jacinto, mientras que La Josefa y Defensores de La Esperanza sufriendo sendas caídas. El último de los conjuntos de nuestra ciudad en presentarse por esta jornada fue La Josefa, que el domingo recibió a Sarmiento de Zárate en duelo de invictos ganadores de la Zona E. Fue en el predio de divisiones juveniles del Club Villa Dálmine, donde el que siguió por la senda triunfal fue Sarmiento, que se impuso 1-0 con gol de Santiago González a los 19 minutos del primer tiempo. De esta manera, el elenco zarateño terminó la primera rueda de la Zona E con puntaje pefecto (tres victorias en tres presentaciones), mientras que La Josefa la cerró como escolta con 6 unidades. Y en tercer lugar quedó Social Obrero de Zárate, que venció 2-1 a Villariño de José C. Paz (no sumó puntos todavía). Frente a Sarmiento el último domingo, La Josefa formó con Lucas Godoy; Leandro Gómez, Sebastián Nicolín, Alejandro Rodríguez, Gonzalo Maidana; Fernando Criado, Lucas Ávalos, Mauro Soler, Leonardo Javier González; Iván García y Pablo Tornatori. Luego ingresaron Facundo Rambaud (por Soler), Maximiliano Peralta (por García) y Jonatan Gómez (por González). En tanto, en el banco de suplentes junto al DT Brian Geuna quedaron Ezequiel Urbina, Axel Grassi, Francisco Duré y Neri Ávalos. Fue un partido trabado que se abrió gracias a una buena habilitación entre líneas de Patricio Murinigo (ex Defensores Unidos y Puerto Nuevo) para el delantero Santiago González, quien definió por debajo del cuerpo del arquero Godoy. De allí en adelante, La Josefa jugó con los nervios lógicos de quien debe revertir el resultado y aunque le faltó claridad (mejoró en la segunda parte con los ingresos de Rambaud y Peralta) tuvo situaciones como para alcanzar el empate. Un tiro libre de Tornatori en el primer tiempo que desvió el arquero Claudio Laugo (de sólida actuación) y una llegada de Gonzalo Maidana, quien mordió su remate tras la habilitación de Peralta. En la próxima fecha, La Josefa visitará a Villariño de José C. Paz buscando reencontrarse con la victoria, mientras que Sarmiento se medirá con Social Obrero en duelo de equipos zarateños. SAN JACINTO El sábado por la noche, por la tercera fecha de la Zona F, Real San Jacinto le ganó 2-1 como visitante a Paraná de Zárate en un partido disputado en cancha de Belgrano. En dicho encuentro, el equipo de nuestra ciudad formó con Darío García; Pablo Queipo, Jonatan Locaso, Leandro Leiva, Juan Morales; Elio Chávez, Matías Silva, Mariano González, Mauro Baigorria; Gustavo Rivero y Braian Pérez. Luego ingresaron Héctor Chávez (por Silva), Cristian Britos (por Leiva) y Juan Jerez (por Chávez) Los goles del elenco campanense fueron marcados por Elio Chávez y Brian Pérez, mientras que Britos fue expulsado en el tramo final del encuentro (en Paraná vieron la roja Cristian y Héctor Ayala).. Con este resultado, la Zona F queda liderada por Belgrano con 6 puntos, mientras que ahora Real San Jacinto es su escolta con 3 unidades. Las posiciones las cierra Paraná sin puntos. Por la próxima fecha, Belgrano se medirá con Paraná y quedará libre Real San Jacinto. LA ESPERANZA Por su parte, Defensores de La Esperanza cayó 2-1 como visitante frente a Lima FC por la tercera fecha de la Zona G. El gol del Verdinegro lo marcó Javier Tejera, quien estableció el transitorio 1-1 en el segundo tiempo, cuando el Defe ya jugaba sin los expulsados Santiago Aguilar y Maximiliano Díaz (vieron la roja a los 35 y 40 minutos de la primera parte, respectivamente). Sin embargo, sobre los 43 minutos del complemento, cuando parecía que el esfuerzo defensivo realizado por La Esperanza iba a dar sus frutos, un tiro libre ejecutado por Fabián "Willy" Vázquez sentenció el triunfo del Albinegro. La formación del equipo dirigido por Cristian Tejera fue la siguiente: Daniel Doello; Santiago Aguilar, Nahuel Bardallo, Sergio Robles, Marcelo Dorregaray; Marcelo Martínez, Maximiliano Díaz, Leonel Cepeda, Javier Tejera; Pablo Godoy y Facundo Fernández. Luego ingresaron Esteban Soraire (por Cepeda), Marcelo Jaime Castillo (por Dorregaray) y Matías Godoy (por Martínez). En el otro encuentro de esta Zona G, La Sonia de José C. Paz goleó 5-1 a Maipú de Zárate y se afirmó como único líder con 9 puntos. Por detrás se ubica Lima FC con 6 y después aparece Defensores de La Esperanza con 3, mientras que Maipú cierra las posiciones sin unidades. En la próxima fecha, Defensores de La Esperanza recibirá a La Sonia de José C. Paz, mientras que Lima FC jugará con Maipú.

