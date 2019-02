P U B L I C



Perdió 3-0 en su visita a ADIP de La Plata por la segunda fecha de la Zona 5 de la Región Pampeana Norte. En el primer tiempo no pudo convertir las situaciones que generó y en la segunda parte defendió mal dos pelotas paradas y, además, no supo aprovechar el jugar con dos hombres de más. En el final fue expulsado el arquero Emmanuel Coesta. El debut de Atlético Las Campanas en el Torneo Regional Federal Amateur 2019 no fue el esperado. Errores puntuales en la defensa de la pelota parada, situaciones desafortunadas y algunos nervios derivaron en una derrota 3-0 en su visita a la Agrupación Deportiva Infantil Platense (ADIP) de La Plata por la segunda fecha de la Zona 5 de la Región Pampeana Norte. El encuentro se disputó en el "Olímpico" del barrio Villa Castells, con el arbitraje de Enuel Marchesín. Y tuvo un arranque en el que los dirigidos por Miguel Ríos pudieron imponer condiciones, presionar alto sobre la salida rival y complicar la circulación que intentaba el local. Pero a medida que el partido se fue armando comenzaron a aparecer las situaciones de riesgo. Primero respondió bien Emmanuel Coesta ante una volea de Vidal. Y luego, Diego Gómez no pudo liquidar un mano a mano frente al experimentado arquero Martín Zurlo (ex Defensores de Cambaceres y Lamadrid, entre otros). Por entonces era bueno el trabajo del mediocampo campanense, que se vería afectado por la lesión que sufrió Gustavo Roldán, quien debió dejar el campo de juego a los 24 minutos. Las Campanas sintió su salida y también el desgaste realizado en el arranque del cotejo, permitiendo que ADIP empezara a encontrar mayor volumen de juego y, así, a dominar las acciones. Igualmente, el último campeón de la Liga Campanense iba a tener una nueva chance para adelantarse en el marcador: un gran pase de Franco Otta (tuvo su llegada también) dejó nuevamente a Diego Gómez de cara a Zurlo, cuya valla fue salvada en la línea por Granieri después de la definición de "Pichón". El final del primer tiempo fue emotivo en cuanto a llegadas. Porque ADIP tuvo la última: un remate cruzado de Tiverón que pegó en el palo y que, posteriormente, Vidal no pudo liquidar. En el arranque del complemento, ADIP siguió mostrándose mejor plantado. Sin embargo, la diferencia la encontraría a través de una pelota parada que ejecutó Benítez y que encontró por el segundo palo la llegada solitaria de Dos Reis, quien la empujó con la cara interna a los 5 minutos. No fue la única pelota parada que defendió mal Las Campanas. A los 25, cuando ADIP ya jugaba con nueve hombres por las expulsiones de Tiverón y Lacerra (a los 9 y a los 12, respectivamente), otro envío con buena rosca al segundo palo fue cabeceado por Sánchez nuevamente por el segundo palo, entre los defensores que no lo siguieron y un Coesta que dudó y no salió. Entre un gol y otro, con dos más y en desventaja, a Las Campanas le ganó la ansiedad y le faltó claridad para romper el planteo que realizó el Naranja para defenderse y cuidar la diferencia. Por eso, prácticamente no generó situaciones de gol en el complemento. Y ya en el quinto minuto de adición, después que "Manuso" Coesta fuera expulsado por un entrevero con el público local (Agustín Godoy pasó a ocupar el arco), Nicolás Ferreira estableció cifras definitivas en un contragolpe. Así, este debut le dejó al equipo de nuestra ciudad un cachetazo del cual deberá recuperarse el próximo fin de semana, cuando por la tercera fecha haga su debut como local en este certamen frente a Sport Club de Magdalena, que el domingo igualó 0-0 como local contra Everton de La Plata (quedó libre Deportivo Pila). Con estos resultados, las posiciones de esta Zona 5 quedaron de la siguiente manera: 1) Everton, 4 puntos; 2) Deportivo Pila y ADIP, 3 puntos; 4) Sport Club, 1 punto; 5) Atlético Las Campanas, sin puntos. SÍNTESIS DEL PARTIDO ADIP (3): Martín Zurlo; Jonathan Dos Reis, Franco Granieri, Fermín Esquioga, Juan Barbona; Diego Lacerra, Augusto Burgos, Mariano Tiverón, Mauro Benítez; Jorge Vidal y Carlos Sánchez. DT: Alejo Santa María. SUPLENTES: Gabriel Spina, Julián Loyola, Justo Berardi, Bruno Sarmiento, Guido Foccacia, Nicolás Ferreira y Jerónimo Casas. ATLÉTICO LAS CAMPANAS (0): Emmanuel Coesta; Antoni Rodríguez, Raúl Colombo, Agustín Godoy y Tulio Barrios; Franco Otta, Gustavo Roldán, Alejandro González y Enzo Ramallo; Michel Bustamante y Diego Gómez. DT: Miguel Ríos. SUPLENTES: Diego Cejas, Damián Arce, Jonatan Lazo, Braian Ferulano, Nicolás Giménez, Juan Álvarez, Alex Curto. GOLES: ST 5m Jonathan Dos Reis (ADIP), 25m Carlos Sánchez (ADIP) y 50m Nicolás Ferreira (ADIP). CAMBIOS: PT 24m Arce x Roldán (ALC). ST 10m Giménez x Otta (ALC); 14m Foccacia x Vidal (ADIP); 16m Curto x Barrios (ALC); 32m Sarmiento x Benítez (ADIP); y 38m Ferreira x Sánchez (ADIP). EXPULSADOS: ST 9m Tiverón (ADIP); 12m Lacerra (ADIP); y 47m Coesta (ALC) CANCHA: ADIP. ARBITRO: Enuel Marchesini

LA FORMACIÓN QUE PRESENTÓ ATLÉTICO LAS CAMPANAS EN SU DEBUT.





GUSTAVO ROLDÁN ESTABA HACIENDO UN BUEN JUEGO HASTA QUE SE LESIONÓ A LOS 24 MINUTOS DE LA PRIMERA PARTE (FOTO: PASE A LA LIGA).



Torneo Regional Federal Amateur:

Atlético Las Campanas cayó en su debut

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: