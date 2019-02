"Bueno, parece que no todo está perdido… ¡Lo empomaron a Mac Donald’s en Europa!" le dije al Perro, mientras recorría las páginas de la "Tribuna de doctrina" que, dicho sea de paso, el viernes sacó un controvertido editorial que justificaba el embarazo infantil. El Perro bajó el Página/12 unos centrímetros y desde atrás del papel me miró con los anteojos a media asta, como esperando que la interrupción de su lectura valga la pena. "A ver… ¿qué pasó?" me dijo con cierto tono sobrador que no me gustó del todo. Pero es el Perro, y hay que quererlo como es.

"Te resumo. Acá dice que Mac Donald’s perdió un juicio y no va a poder usar más la denominación Big Mac como marca registrada en la Unión Europea", le dije sin mucha fe… "¿Eh? ¿Cómo es eso? ¡Contáme más!", me contestó ahora ya bajando su diario y apoyado sus anteojos sobre la mesa.

"Bueno, el tema es que hay una cadena de comidas rápidas… a ver… sí: irlandesa. Se llama Supermac’s y había bautizado a una de sus hamburguesas "Super Mac". Entonces, Mac Donald’s le hizo juicio por plagio y se lo ganó, porque el nombre era muy parecido al del "Big Mac". Pero los tipos apelaron y ahora les dieron la razón… Pero lo más divertido pasó en Suecia. Un local de Burger King puso toda una cartelera de menú tomándoselo a la joda. Sacó los nombres de sus combos y le mandó tipo: Como un Big Mac, pero más grande y jugoso; o Como desearías que fuera un Big Mac y cosas así… ¡Muy bueno! Mirá…" le dije al Perro y le pasé el diario para que vea las fotos de los carteles del Burger sueco.

El Perro tomó el diario, se sonrió y me dijo: "Mirá que meterse con el Big Mac… pensé que de eso sólo era capáz Guillermo Moreno". Otra vez sentí que me quedaba afuera, pero por lo menos sabía que estaba hablando del Secretario de Comercio de los Kirchner, hasta que luego le dieron una salida elegante como agregado en la embajada de Italia. "¿Moreno se les paró de manos a los de Mac Donald’s también?", pregunté asombrado…

-"No fue para tanto. Más bien diría que acordó, no sabría decir a cambio de qué. Pero en su construcción o reconstrucción del Indec y la reformulación de nuestro índice de inflación, se metió hasta con el índice Big Mac que, bajo su gestión, tenía un precio subsidiado, y por ende, ridículo".

- Paráaaaa… siempre me hacés lo mismo. ¿Qué tiene que ver la inflación con el Big Mac? ¿Qué conios es el índice Big Mac?

- Bueno, no soy especialista ni tampoco estoy ahí adentro pero, más allá de la primavera Kirchnerista, hablo de la época de Néstor y que fue real porque en el 2008 parecía que Perón se había reencarnado en el Pingüino, es verdad que los tipos manipulaban el Indec y aparte cambiaron la forma de medirlo. En algunas cosas tenían razón. No me acuerdo, pero ponéle que se medía el precio de la rosa colombiana puesta en Capital Federal o el precio de los pasajes a Miami o cosas así, lo cual era un mamarracho también y fue la excusa. Pero lo cierto es que rompieron la secuencia histórica para dibujar la inflación porque, entre otras cosas, tenían vencimientos de bonos que iban contra la inflación: menos inflación, menos costo en vencimientos. En ese contexto, poner al Big Mac a un precio acorde al montaje inflacionario fue un detalle, digamos, de buen gusto técnico.

- Ok. Pero sigo sin entender lo del Índice Big Mac.

- Claro, eso no te lo expliqué. Viste que Mac Donald´s, salvo en Bolivia, está prácticamente en todo el mundo. El G20, olvidáte. Ni bien China amagó con abrir su economía, ya estaban ahí. Lo mismo con Rusia… Entonces, una mirada rápida para comparar coyunturas económicas es el Índice Big Mac que publica The Economist. No es un índice científico, pero te acerca bastante a poder comparar el poder adquisitivo de un país respecto a otro. Es decir, cuantas horas de trabajo necesita alguien para comprarse un Big Mac. En teoría, se aspira a que el dólar pueda comprar la misma cantidad de bienes o servicios en todos los países, una verdadera utopía para la gilada. Como sea, Moreno metió la cuchara, y si vos leías el índice Big Mac, otra que revolución productiva... No me acuerdo bien, pero me atrevería a decir que era lo mismo o más barato comprar un Big Mac acá en Campana que puesto en Nueva York o en Londres. En el fondo, una genial tontería, pero tontería al fin. En todo caso, le hicimos el oso a Paul Singer unos meses… y se ve que el tipo estaba tan caliente que casi se queda con la Fragata Libertad. Te recomiendo que mires Billions en Netflix.

El Perro levantó su diario, y siguió con sus cosas. Me pregunté cuánto hacía que no comía un Big Mac y se me hizo un nudo en el estómago. Me di cuenta que eran las 10 y tenía que ir a pagar las facturas de la luz, el agua y el gas del negocio y de mi casa. Complicado.

