EDEN realiza una campaña de prevención del hantavirus

Se suma así a la Campaña de Concientización contra el el hantavirus -enfermedad viral aguda grave, causada por el virus Hanta-, y realiza la desinfección de las 36 Sucursales de su Área de Concesión. "Aunque no hemos descubierto ninguna plaga, estaremos reforzando la fumigación en las sucursales para prevenir cualquier riesgo tanto para nuestros empleados como para los usuarios que diariamente se acercan a nuestras oficinas", expresó Javier Viteri, Jefe de Seguridad y Medioambiente de EDEN. La campaña de fumigación se realizará desde el 1 al 10 de febrero y no alterará el normal funcionamiento y atención de las Sucursales. El trabajo será realizado por una empresa contratada para este fin, que se encuentra habilitada ante el Ministerio de Agroindustria, cumpliendo con todas las normas de seguridad y salud correspondientes. Conocé todas las novedades de EDEN ingresando en www.edensa.com.ar/novedades PRINCIPALES MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA EL HANTAVIRUS*: - Erradicar de las viviendas a los roedores y evitar el contacto con sus secreciones. - Evitar que los roedores entren o hagan nidos en las viviendas. - Tapar orificios en puertas, paredes y cañerías. - Realizar la limpieza con una parte de lavandina cada nueve partes de agua. - Colocar huertas y leña a más de 30 metros de las viviendas, cortar pastos y malezas hasta un radio de 30 metros alrededor del domicilio. - Ventilar por lo menos 30 minutos antes de entrar a lugares que hayan estado cerrados. - Al acampar, hacerlo lejos de maleza y basurales. - Si se encuentra un roedor vivo: no tocarlo y consultar en el municipio. - Si se encuentra un roedor muerto: rociarlo con lavandina junto con todo lo que haya podido estar en contacto con el animal y esperar un mínimo de 30 minutos. Luego recogerlo usando guantes y enterrarlo a más de 30 centímetros de profundidad o quemarlo. - Las personas que presenten síntomas de la enfermedad (semejantes al de un estado gripal: fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefaleas, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea) deben concurrir rápidamente a un establecimiento de salud para la consulta y evitar el contacto estrecho con otras personas. *Fuente: Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación: https://www.argentina.gob.ar/salud/glosario/hantavirus

EDEN realiza una campaña de prevención del hantavirus

