HCD: un cambio de liderazgo aparece como posibilidad de reentablar el diálogo

Que Cambiemos reemplace a su presidente, Carlos Cazador, podría allanar el camino hacia nuevos consensos, manifestó un edil de la oposición. El titular de la bancada oficialista tuvo duras consideraciones contra sus pares disidentes en los últimos días. A menos de un mes para el inicio del período de sesiones ordinarias, la profunda división que separa a las bancadas oficialista y opositoras le está imprimiendo poca operatividad al Honorable Concejo Deliberante. Pero este lunes, desde la disidencia al Gobierno de Abella señalaron que un cambio de mando en el bloque de Cambiemos bien podría provocar el tendido de nuevos puentes de diálogo. Esta opinión fue formulada por un edil opositor en una charla informal mantenida con La Auténtica Defensa. En vistas de los últimos enfrentamientos con Cambiemos, el concejal manifestó que una renovación en su liderazgo, detentado hoy por Carlos Cazador, permitiría aflojar tensiones y encontrar puntos de acuerdo hoy anulados bajo un manto de reproches y acusaciones encontradas. Cazador fue muy duro contra los concejales opositores en sus pasadas intervenciones ante la prensa local: llegó a tratar a sus colegas de "haraganes" y hasta de "ineptos". Estas consideraciones, lejos de promover el diálogo, produjeron malestar en las bancadas opositoras, aunque es la primera vez que emerge una voz hablando de un hipotético reemplazo. El otrora vecinalista es jefe de la bancada macrista desde diciembre de 2017, cuando reasumió como concejal -lo es de manera ininterrumpida desde 1993- luego haberse postulado dentro de la boleta de Cambiemos. Durante los dos años anteriores había trabajado en tándem representando a su propio espacio, Primero Campana. Pero la idea compartida por el edil opositor con LAD no sería común al resto de los concejales contrarios a Cambiemos. La visión de que solo es el intendente Abella el garante de cualquier acercamiento parece prevalecer. Ya lo había manifestado de manera pública la concejal Soledad Calle al tomar la palabra durante una de las sesiones de prórroga en diciembre, cuando cuestionó al jefe comunal por no delegar poder de negociación en ningún funcionario o legislador de sus filas. "Todos tienen mi teléfono. Lo llamé al presidente del HCD apenas asumió para decirle que no necesitaba entrevista conmigo, que podía bajar cuando quisiera a hacerlo. Pero no hay vocación", respondía Abella al ser consultado por aquella opinión de la concejal peronista. Con o sin cambios de liderazgos, el diálogo necesita volver a restablecerse. Los días para la Apertura de Sesiones Ordinarias comienzan a transformarse en una cuenta regresiva. Cuando concluya, el Departamento Deliberativo debería volver a ser una fuente de políticas públicas para mejorar la vida de la ciudad. La calidad de vida de los vecinos depende de ello.

Lleva la batuta. Cazador lidera la conferencia de prensa de Cambiemos ofrecida la semana pasada.



HCD: un cambio de liderazgo aparece como posibilidad de reentablar el diálogo

