Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. ¡SE HIZO LA LUZ! "El miércoles 30 1 arreglaron el farol de calle ubicado en 9 de Julio entre Paso y Arenales. Otro reclamo solucionado, muchas gracias", muestra N.P. LA HUELLA DE PIE GRANDE "Así esta calle La Rioja entre Namuncurá y Colectora (barrio Lubo), cráteres y mucha agua", escribe Ernesto. TERRENOS ABANDONADOS "Esquina Iriart y Alberti. ¿Quién cortará el pasto? Así no se puede vivir. ¿No existe nada que obligue a cortar el pasto?, escribe María. PASTIZALES DE LAS ACACIAS "Calle Ascasubi (barrio Las Acacias) convivimos con estos pastizales altísimos, ratas y mosquitos al por mayor después hablan del Hantavirus y dengue. También suelen arrojar basura", muestra Amelia. ¿RECOLECCIÓN SELECTIVA? "Vivo en Lavalle y Güemes. Hace una semana que no recolectan la basura por mi casa. Pasan por la esquina pero por Lavalle no", escribe Alfredo. #QuejaVecinal peligroso pastizal y microbasural en la esquina. Calle Rawson entre Granaderos y General Savio, la altura de las malezas impide ver los vehículos, peligro para los transeúntes y aspecto de abandono por falta de mantenimiento y limpieza. pic.twitter.com/lMFHG4XCj7 — Daniel Trila (@dantrila) 5 de febrero de 2019

5 de Febrero de 2019:

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: