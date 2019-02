Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del martes, 05/feb/2019. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del martes, 05/feb/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

VUELOS Más de 1.350.000 personas realizaron vuelos de cabotaje en enero, una cifra que representó una suba del 14% con relación a igual mes del año pasado y marcó un récord histórico, según un informe oficial. Además, indicó que se registraron récord de pasajeros domésticos en varios de los principales puntos turísticos: Córdoba, Iguazú, Ushuaia y El Calafate y en el aeropuerto de Ezeiza hubo un máximo histórico de pasajeros en vuelos internacionales. Según los datos elaborados por el Ministerio de Transporte, a través de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y a partir del Sistema Integrado de Aviación (SIAC), durante enero viajaron 1.352.000 pasajeros en vuelos comerciales de cabotaje contra 1.190.000 de igual período de 2018, superando el récord anterior, de vacaciones de invierno en julio de 2018. DUHALDE El ex presidente Eduardo Duhalde, quien impulsa la candidatura presidencial de Roberto Lavagna, aseguró ayer a que para ganar las elecciones la oposición debe tener "al PJ unido", pero también necesita lograr "una gran coalición" con otros partidos. "Además del PJ unido necesitamos hacer una gran coalición", resaltó el ex mandatario, que por estas horas se encuentra en negociaciones con dirigentes de distintos espacios, con el objetivo de armar una estructura política en la que pueda apoyarse la postulación del ex ministro de Economía. En ese marco, Duhalde reiteró que el peronismo debe ir "unido" a las elecciones nacionales de octubre e hizo un guiño a la ex presidenta Cristina Kirchner. "Yo no me peleo con nadie, con Cristina hablé en dos o tres oportunidades por teléfono. Si tuve problemas, ya me los olvidé", destacó el ex mandatario. CORTES La cantidad de usuarios de energía eléctrica que sufrieron cortes en el suministro aumentó 59% en 2018, respecto de 2016, informó este lunes el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis). El detalle de los cortes en el suministro eléctrico fue presentado por el Cepis a la Justicia como parte del argumento para pedir la inconstitucionalidad del último incremento de tarifas decidido por el gobierno de Mauricio Macri. El informe dice que en 2018 hubo 3.570.854 usuarios que sufrieron al menos un corte en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, lo que representó un aumento del 39% respecto de los 2.575.893 usuarios de 2016. MARCHA ATRAS La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) solicitó a la DAIA dejar sin efecto el pedido para que abandone la acusación contra la ex presidente Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento de Irán y pidió disculpas a quienes se haya "lastimado u ofendido". La semana pasada el presidente de la AMIA Agustín Zbar, ahora con licencia por tiempo indeterminado, envió a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) una carta en donde le reclamó que desistiera de la causa debido que resultaba perjudicial para la comunidad y afectaba en particular a la mutual. En el comunicado dado a conocer hoy la AMIA "lamenta profundamente" que esa carta hubiera generado malestar y asegura comprender la indignación provocada por la utilización de "expresiones desafortunadas". "Se ha tomado la decisión de remitir a la DAIA una nota en la que se solicita el retiro de la carta enviada, de manera de dejar sin efecto el requerimiento efectuado", manifiesta la AMIA.

