Pese a la persistencia del kirchnerismo para desalentar la dispersión opositora, la agrupación política en la que está el ex intendente de Tigre da señales de autonomía En medio de las presiones para integrarse a un único frente opositor, Argentina Federal, el espacio del peronismo no kirchnerista, arrancó la campaña electoral con un acto de lanzamiento en Mar del Plata que tuvo al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, en el centro de las miradas. Pese a la persistencia del kirchnerismo para desalentar la dispersión opositora, Alternativa Federal sigue dando señales de autonomía y fue el propio Massa el que puso paños fríos a la posibilidad de una confluencia al reclamar que Cristina Kirchner no sea candidata presidencial. El ex intendente de Tigre sostuvo que para derrotar a Cambiemos en las urnas la oposición precisa dirigentes que estén en condiciones de "ganar la segunda vuelta" al presidente Mauricio Macri. Manzur se alejó de Alternativa Federal A través de una carta dirigida al PJ nacional, el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, hizo público ayer su alejamiento de Alternativa Federal, reclamó "la unidad" con Cristina Kirchner y acusó a quienes insisten en prescindir de ella de "trabajar" para el presidente Mauricio Macri. "Los que no quieren la unidad del peronismo trabajan para Macri", sentenció en uno de los pasajes más fuertes de la misiva que le hizo llegar a todos los congresales del PJ. El coqueteo reciente de Manzur con el kirchnerismo no era un secreto, y de hecho ya se sabía de antemano que no iba a ser de la partida en la cumbre de Alternativa Federal ayer en Mar del Plata.

Massa junto al senador Pichetto y el gobernador Schiaretti



Massa fue el orador principal de Alternativa Federal en la costa

