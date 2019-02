Tras caer frente a Atlas, el Auriazul fue alcanzado por Claypole, pero no cedió posiciones. La fecha se cierra hoy con Yupanqui vs Lugano. La 16ª fecha del campeonato marcó la reanudación de la temporada de la Primera D. Y tuvo a Puerto Nuevo como protagonista de la apertura de la jornada, el pasado viernes por la tarde, cuando cayó 2-0 en su visita a Atlas. "Nos dejó una sensación muy amarga porque llegábamos con mucha ilusión al primer partido, después de la dura pretemporada que hicimos", comentó el arquero Leandro Bonet respecto al traspié en General Rodríguez. A pesar de la caída, el Auriazul no perdió posiciones en el campeonato: con 21 puntos comparte el octavo puesto junto a Claypole. Sí quedó más lejos de la cima, dado que Argentino de Merlo venció ayer 2-0 a Muñiz y llegó a los 30 puntos. Los demás resultados de esta fecha 16 fueron: Deportivo Paraguayo 0-0 Claypole; Real Pilar 1-1 Juventud Unida; Central Ballester 0-0 Argentino de Rosario; y Defensores de Cambaceres 0-0 Liniers. En tanto, esta tarde jugarán Yupanqui vs Lugano. El próximo compromiso del equipo dirigido por Carlos "Jetín" Pereyra será frente a Central Ballester en el estadio Carlos Vallejos. "Jugamos de local y en casa no se puede perder. Sabemos que solo sirve ganarle a Ballester", advirtió Bonet respecto a este compromiso. Y es que si Puerto Nuevo quiere afianzarse en los puestos de clasificación al Reducido deberá hacerse fuerte en Campana y dejar atrás la racha de tres derrotas consecutivas en la que está inmerso.





