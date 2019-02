P U B L I C



Luego de la victoria como visitante sobre Atlético Rafaela, el delantero Ijiel Protti destacó los tres puntos conseguidos por Villa Dálmine y señaló que salió "un partido muy duro, porque es una cancha chica, que estaba embarrada, pesada". Por ello remarcó la actitud del Violeta en el Nuevo Monumental: "Creo que el equipo se plantó muy bien, pudo convertir y después supo defenderse, por momentos con la pelota y por momentos parándose más atrás". Para este compromiso, que marcó la reanudación del campeonato, Villa Dálmine no pudo contar, respecto al final de 2018, con jugadores como Federico Jourdan, Cristian Álvarez y Marcelo Estigarribia, quienes dejaron el plantel durante el receso. Y tampoco jugó el capitán Matías Ballini, suspendido por acumulación de amarillas. En ese sentido, Protti resaltó "el grupo" que está bajo las órdenes de Walter Nicolás Otta: "Este plantel se merece este triunfo, porque es un equipo que va al frente, que sale siempre a buscar los tres puntos. Es un grupo que tiene mucha competencia y muy sana. Los chicos que no venían jugando lo hicieron muy bien, no se notaron las ausencias y nos trajimos un triunfo muy valioso", afirmó el goleador del elenco de nuestra ciudad (suma 7 tantos en la temporada) en declaraciones a FM Radio City. El plantel Violeta regresó ayer a los entrenamientos en el estadio de Mitre y Puccini, donde quienes fueron titulares ante Rafaela hicieron diferentes trabajos físicos mientras que aquellos jugadores que no fueron de la partida tuvieron minutos de fútbol contra la Reserva que dirige Martín Piñeyro.

IJIEL PROTTI EN ACCIÓN ANTE RAFAELA.



Villa Dálmine:

Ijiel Protti; "Fue un triunfo muy valioso"

