CASO SALA: UN CUERPO Las imágenes submarinas de los restos de la avioneta en que viajaban el futbolista argentino Emiliano Sala y un piloto cuando cayó al canal de la Mancha mostraron la presencia de un cuerpo, informaron ayer los investigadores británicos. "En las imágenes de vídeo (...) se ve a un ocupante entre los restos", anunció la Oficina británica de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB) sin precisar de quién se trata. "La AAIB está considerando los siguientes pasos, en consulta con las familias del piloto y del pasajero, y con la policía", precisó. El avión que transportaba a Emiliano Sala y que desapareció hace 14 días mientras recorría la ruta entre Nantes y Cardiff fue hallado este domingo en el fondo del Canal de la Mancha "La familia quiere desesperadamente que se recupere el avión. Sienten que han hecho realmente más allá de lo que cualquier familia hubiera hecho jamás, recaudando este dinero para llevar a cabo una búsqueda financiada con fondos privados para salir y obtener este resultado tan rápidamente. Ahora sienten que es la responsabilidad del gobierno tomar los siguientes pasos", señaló David Mearns, científico marino y jefe del operativo privado de la búsqueda.

Imagen del avión publicada por la AAIB SUB 20: GRAN TRIUNFO Por la tercera fecha del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20 que se disputa en Chile, la Selección Argentina consiguió un gran triunfo sobre Venezuela, que llegaba invicto a esta presentación. Con un triplete de Adolfo Gaich, el equipo que dirige Fernando Batista se impuso 3-0 sobre la Vinotinto y dio un paso enorme en busca de su clasificación al Mundial de Polonia (acceden los cuatro primeros). Ayer, anteriormente, Uruguay había derrotado 3-2 a Brasil (está muy complicado), mientras que Ecuador superó 1-0 a Colombia. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Uruguay, 7 puntos; 2) Argentina y Ecuador, 6 puntos; 4) Venezuela, 4 puntos; 5) Brasil y Colombia, 1 punto. La próxima fecha se disputará el jueves con la siguiente programación: Argentina vs Uruguay (17.30), Ecuador vs Brasil (19.50) y Venezuela vs Colombia (22.10). AGÜERO Y LA SELECCIÓN La convocatoria de la Selección Argentina para los amistosos de marzo podría contar con la vuelta de varios históricos. Lionel Messi es uno de ellos. Ángel Di María también aparece como uno de los probables citados. Y en las últimas horas se sumó otro más: Sergio Agüero. El Kun reconoció a TyC Sports que es un buen momento para retornar a la Albiceleste luego de haber faltado a todos los encuentros post Mundial. Su momento en Inglaterra es inmejorable: viene de meter un triplete, lleva 14 goles en la Premier League y se prepara para enfrentar a Schalke en los octavos de la Champions League. Los próximos compromisos de la Selección serán los amistosos ante Venezuela, el 22 de marzo en el Wanda Metropolitano de Madrid, y el 26, frente a a Marruecos, en Casablanca. PRIMERA B METRO La 21ª fecha concluyó el domingo con el empate 1-1 entre Deportivo Riestra y Talleres de Remedios de Escalada. Y hoy se pondrá en marcha la jornada 22 con cinco encuentros: Sacachispas vs All Boys, Almirante Brown vs San Telmo, Colegiales vs UAI Urquiza, Defensores Unidos vs Barracas Central y Atlanta vs Deportivo Español. Las principales posiciones son: 1) Barracas Central, 45 puntos; 2) Estudiantes, 44 puntos; 3) Atlanta, 40 puntos; 4) Acassuso, 38 puntos; 5) Deportivo Riestra, 36 puntos.

Breves: Fútbol

