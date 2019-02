El campanense Gastón Fernández trabaja para el inicio de temporada de la Clase A. Luego de un 2018 de menor a mayor, el piloto campanense Gastón Fernández y su equipo pusieron manos a la obra sobre su chasis con motor Chevrolet con la idea de afianzarse dentro de la Clase A, donde contará con la motorización de Licalze en la planta impulsora. -¿Qué dejó el balance del año y qué se hizo? -Los trabajos se centraron en la revisión de los elementos del chasis y en la refrigeración del motor, el cual ya tenía el service hecho para el Premio Coronación. Pudimos sumar en varias en varias fechas, lo cual abre la esperanza de sumar entre los mejores cinco y subir al podio de una Clase A que asegura un gran espectáculo en cada presentación. Tuvimos un año con presentaciones esporádicas, pero siempre mejoramos. En cada salida a pista me sentí más cómodo con el auto y cuando te afianzas de esa manera las maniobras empiezan a salir mejor. Tuvimos un poco de mala suerte, pero siempre trabajamos para ser protagonistas. Todavía creo que tengo mucho para aprender, pero llego con la tranquilidad de saber que "El Guacho" es confiable y tiene ritmo. -¿Cómo se muestra hoy el auto? -Es un auto que va de menos a más y agarra mecha de mitad de carrera en adelante. Eso nos va a permitir girar y buscar un lugar entre los mejores cinco. Te mentiría si te dijera que no busco mi primera victoria, sé que falta, pero en la vida todo llega. -¿En qué más se trabajó durante el receso? -Hicimos un repaso general porque es lógico hacerlo en este momento y vamos cambiando lo que se considera necesario. Nosotros trabajamos en mi casa, allí tenemos todo y con Horacio León, mi mano derecha, le dedicamos tiempo cuando salimos de trabajar y nos potenciamos uno al otro. A veces miramos el reloj y son las 2 de la mañana -La pasión de la cual tanto se habla en esta profesión. -Es verdad, Mirá a mi viejo Rubén. Lo hizo antes y le pasaba lo mismo. Siempre los Fernández metemos mano nosotros -¿Y eso es bueno o malo? -Si tenes plata lo derivas y vos seguís con lo tuyo, en tu trabajo. Pero la verdad que nosotros nos sentimos más cómodos haciéndolo en el taller. Creo que estamos acostumbrados de siempre, pero además vos sabes que le pones al auto a un costo más bajo y en estos tiempos no está mal. -¿Dónde creés que el auto va mejor? -Yo digo que hay autódromos que le caen mejor. Roque Pérez es uno de ellos y La Plata es más lo mío que el auto. Allí me pasó de todo, las cosas buenas y las otras. Tenemos enormes esperanzas para este año, donde el objetivo principal es ir a todas las fechas y sumar. Ojalá podamos seguir este camino y de esta manera agradecer a mi gente por el gran esfuerzo que hacen. Y dejame agradecer, porque no quiero olvidarme de todos los que de alguna manera apoyan nuestra carrera: mi viejo que es el pilar de todo esto; Horacio que se labura todo; Araceli que está a mi lado siempre; a mis hijas, a mi viejita que me reclama que no la nombre y por supuesto, a ServiCars que nos da el apoyo.

GASTÓN ESTÁ CON GANAS, MOTIVADO. EN LA FOTO, JUNTO A SU JEFE DE EQUIPO, HORACIO LEÓN, Y EN EL SILLÓN EL PADRINO DE ESTA ESTRUCTURA, UN TAL RUBÉN.



Automovilismo:

"Queremos sumar entre los mejores cinco"

