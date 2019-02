Todos podemos prevenir un suicidio

¿Alguna vez pensó que un familiar, amigo o conocido suyo podría estar en riesgo de suicidio?

Si no lo pensó es lo normal. Casi nadie lo hace. Tal vez usted no sepa que más de 3000 argentinos mueren cada año a causa de suicidio, o piense que "esas cosas le ocurren a otros". Tal vez cree que sólo se suicidan personas muy enfermas o en situaciones límite muy evidentes, que si alguno de sus seres queridos o las personas que usted conoce estuvieran en riesgo de suicidio "lo notaría". Después de todo, los especialistas dicen que siempre hay señales previas a la conducta suicida.

La realidad es que cuando una persona muere a causa de suicidio, sus familiares, amigos y conocidos, en general, se muestran sorprendidos, no pueden creer "que haya hecho algo así". Luego, mirando en retrospectiva, tal vez puedan identificar algunas señales que en su momento no supieron reconocer, y quizás hasta un pedido de ayuda al que no supieron responder. También esto es normal. No nos enseñaron como hacerlo.

¿Qué tenemos que mirar?

Cualquier cambio en la conducta habitual de una persona que no obedezca a causas evidentes puede ser síntoma de un problema emocional. No sólo si se muestra triste o apesadumbrado, también puede verse nervioso, hiperactivo, irritable, quejoso.

¿Qué tenemos que escuchar?

Dicen que el que piensa en el suicidio siempre lo dice. Y puede ser que así sea, pero rara vez lo hace textualmente. Debemos prestar atención a frases como "quisiera desaparecer", "me quiero ir de viaje y no volver más" o simplemente "estoy cansado de todo esto" en un contexto donde no se entiende de qué. Estas frases son como pedidos de ayuda. Quien las dice necesita ser escuchado.

¿Cómo debemos escuchar?

Preguntarle al otro "qué te está pasando" y mostrar interés genuino por sus problemas y sus sentimientos es le base de la prevención del suicidio. Muchas personas sienten miedo de mantener una conversación con alguien que esté sufriendo una crisis emocional, y más aún si sospechan que el interlocutor podría tener ideas suicidas. Preste atención a la privacidad Garantice la confidencialidad. Muestre interés. No tema preguntar. No tema preguntar sobre los pensamientos suicidas o de muerte. No se deje llevar por sus propias suposiciones. No interrumpa innecesariamente el discurso de su interlocutor. No olvide que el objetivo principal de la charla debe ser que el otro pueda expresar lo que le pasa y lo que siente. Dijimos antes que una pregunta nunca está demás, y es cierto, pero debemos cuidar el momento en que la hacemos para no interrumpir innecesariamente a nuestro interlocutor. A menos que el discurso se vuelva reiterativo, todo lo que diga nuestro interlocutor es importante. Trate de dejar a un lado sus prejuicios. No minimice los problemas o estados emocionales de su interlocutor. Es posible que lo que le cuenta una persona en crisis como un problema terrible, no lo sea para usted. Es lógico que así sea, somos personas diferentes y no todos le asignamos la misma importancia a problemas que pudieran parecer similares. Pero no olvide que cuando uno intenta ayudar a alguien que atraviesa una crisis emocional, lo que importa es su punto de vista. Expresiones como "no es para tanto", "ya va a pasar", "no te preocupes por eso" no solo no ayudan sino que pueden afianzar la idea de que a nadie le importa lo que le está pasando o lo que siente en nuestro interlocutor. Para realmente poder ayudar debemos ponernos en los zapatos del que sufre, pero no desde nuestras creencias, valores y recursos sino desde los suyos.

No olvide sugerirle que no deje de buscar ayuda. Los problemas humanos son muy variados y hay pocas recomendaciones que puedan aplicarse a todos, pero buscar ayuda es una de ellas. Tal vez, hablar con usted pudo haber sido el primer paso en la recuperación de una crisis emocional, en el resto del camino seguramente su interlocutor tendrá que tomar decisiones importantes para su vida, para que pueda hacerlo, es importante que no esté solo, además de contar con su escucha y su consejo sería bueno que pudiera recurrir a otros familiares o amigos, siempre que lo sepan escuchar, o a un sacerdote si practica una religión, a nuestra línea de prevención del suicidio, si cree qué lo necesita, o a un profesional. Entre más personas lo puedan escuchar y orientar más alternativas tendrá para reencaminar su vida.

Fuernte: www.casbsas.com.ar