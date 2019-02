La Auténtica Defensa. Edición del martes, 05/feb/2019 Aire acondicionado: ¿Cómo prevenir complicaciones respiratorias por el uso?







La falta de mantenimiento en los filtros, la inadecuada ventilación o los cambios bruscos de temperatura son las causas de las principales afecciones respiratorias en verano. Con las temperaturas elevadas, el uso del aire acondicionado se extiende a casi todos los ámbitos de la comunidad: casas, oficinas, supermercados, medios de transporte, hoteles, hospitales, cines y teatros, entre muchos otros. La búsqueda por aclimatar el ambiente tiene consecuencias para la salud, no solo por los cambios de temperatura sino por otros factores que a menudo desconocemos. "Los aparatos de aire acondicionado enfrían el aire, le quitan humedad y tienden a acumular polvo u otro tipo de sustancias orgánicas en los filtros. Todo ello favorece la irritación, inflamación o infección de las vías respiratorias", explica la doctora Ana Putruele, jefa de la División Neumonología del Hospital de Clínicas y arega: "Los problemas más graves se relacionan con los gérmenes acumulados en los filtros sucios del aire acondicionado cuando no hay un mantenimiento adecuado". Entre estos gérmenes, el más conocido es la bacteria Legionellapneumophila, responsable de una neumonía que puede ser grave. Otros de los principales contaminantes del aire son los hongos Aspergillus niger y Aspergillus fumigatus, que provocan rinitis, asma, neumonía o neumonitis por hipersensibilidad. Además, hay otras afecciones frecuentes causadas por el uso prolongado de estos aparatos: resfríos, laringitis, faringitis, sinusitis, crisis de alegrías, broncoespasmos en personas asmáticas y episodios de agravamiento de EPOC en casos más complejos. En cuanto al uso del aire acondicionado a la hora de dormir, la especialista recomienda mantener la temperatura regulada entre 24 y 27ºC utilizando la función de modo nocturno, para no enfriar en exceso el ambiente durante la noche. "No es recomendable encender y apagar el aire acondicionado constantemente, la temperatura debe mantenerse estable", comenta. "Durante el primer año de vida, las vías aéreas son muy estrechas y susceptibles a los cambios del medio ambiente, y cualquier infección o irritación puede dificultar la respiración normal. Para evitar la sequedad en el ambiente, se deben ventilar con frecuencia las habitaciones donde estará el niño, una hora al día como mínimo. De esta manera, aprovecharemos también para hacer descansos ya que no es recomendable tener continuamente en marcha el aire acondicionado. Hay que limpiar los filtros del equipo con frecuencia y garantizar su higiene, ya que se pueden acumular en su interior el polen, el polvo, los ácaros y los hongos. Es muy importante que el chorro de aire no esté enfocado directamente a los más pequeños", explica. Recomendaciones en el uso del aire acondicionado: - Acondicionar el ambiente con una temperatura de entre 24 y 27 ºC. El flujo del aire no debe ser directo sobre las personas. - Mantener siempre la humedad del ambiente, usando la función de ventilación. - Mantener los filtros limpios para evitar que se acumulen partículas alergénicas como polen, ácaros o polvo doméstico. - Utilización de ventiladores como opción de confort. El movimiento del aire y la evaporación de la humedad de nuestra piel producen sensaciones de descenso de temperatura entre 3 y 5º C. - Evitar cambios bruscos de temperatura. Regular la entrada y salida del calor al frio y del frio al calor. - Mantenerse hidratado. - Tener cuidado con los niños y las personas mayores porque su temperatura es por debajo de la normal, y les puede ocasionar enfriamientos. - Tener presente que cuando uno descansa, puede dormir con la boca abierta, y si lo hace con el aire acondicionado encendido, puede sufrir irritación de las vías aéreas, más aún en personas que tengan las defensas bajas.



