Una bondiola en mal estado impulsará una mediación en Defensa del Consumidor

Es por una compra realizada en el supermercado Coto, apenas unas cuantas horas después que el Municipio le hiciera actas por la incorrecta conservación de algunos alimentos. Los damnificados son un grupo de amigos. Lo que iba a ser una parrillada de verano para un grupo de amigos de la ciudad se terminó convirtiendo en un reclamo con mediación oficial de por medio, luego de la compra de 2,5 kilos de bondiola en mal estado en uno de los supermercados más importantes de la ciudad. El hecho sucedió el sábado 26 de enero en el Coto y motivó entrevistas con la jerarquía de la sucursal y, como no se llegó a una solución, denuncias en el CEMAV, Defensa del Consumidor, Bromatología y hasta Senasa. El próximo 20 de febrero los chicos tendrán una audiencia en Defensa del Consumidor donde esperan que el supermercado les presente una propuesta de resarcimiento. Y es que, según ellos, perdieron más que una bondiola a la parrilla. Sucede que la carne que compraron emitía un olor tan "rancio y nauseabundo" que terminó echando a perder otros productos de la heladera, de acuerdo al testimonio ofrecido por Andrés Duff a este medio. "El problema de todo esto es que no sólo no queremos más carne de ese mercado, sino que los $590 que querían devolvernos por carne y carbón no eran equitativos al tiempo perdido, comida a la basura, 30 empanadas que terminamos comprando esa noche, y ni en absoluto para cubrir gastos por intoxicación para 6 adultos", expresó el indignado joven. El reclamo iniciado en el Coto lleva el número Nº2.132.318. "Lo doblemente grave de la situación es que esto sucedió apenas 24 horas después que el Municipio inspeccionara el lugar y labrara actas (por mal conservación de productos alimenticios", cuestionó el vecino. En efecto, a fines de enero el Municipio llevó a cabo inspecciones en diversos comercios de la ciudad que tuvieron como resultado el secuestro de carne del supermercado Coto. Además de encontrarse una gran diversidad de irregularidades en materia de seguridad e higiene, se halló en exhibición mercadería que no cumplía con las normas de salubridad indicadas para su comercialización ni con la temperatura adecuada para su refrigeración. Las actas elaboradas por las direcciones municipales de Habilitaciones y Permisos y Bromatología y Zoonosis, fueron puestas a disposición del Juzgado de Faltas para que se evalúe de manera autónoma la continuidad de la causa.

Bondiola y ticket de la compra fueron conservados para el reclamo



Una bondiola en mal estado impulsará una mediación en Defensa del Consumidor

