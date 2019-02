“El intendente es deportista y no sabe hacer RCP. Los concejales, en su mayoría, tampoco creo que sepan", afirmó Graciela Covello.

La presidente de la Cruz Roja Campana asegura que espera otro 2001 en términos de asistencia a los más necesitados. También le preocupa la aparición de sífilis en adolescentes de nuestra ciudad y los crecientes casos de maternidad infantil en islas. También habrían aumentado los casos de HIV. "Los chicos necesitan que se los oriente y sin embargo hay muchas escuelas que es el día de hoy que no hablan de esos temas", asegura Graciela Covello. "El 2018 no fue demasiado agitado para Cruz Roja, y no hablo de Campana en particular, sino en general, porque cuando hay una catástrofe nos hermanamos todos los miembros de Cruz Roja. Cruz Roja es muy estricta con sus jurisdicciones. Pero en situación de catástrofe, no hay límites y ahí nos apoyamos entre todos. Por eso estuvimos en las trágicas inundaciones de Santa Fe o de La Plata… En este momento estamos generando un stock de ropa y otros materiales de primera necesidad, que puede servir para llevar a filiales no demasiado lejanas a la nuestra -porque con el precio del combustible la logística es carísima hoy en día- o bien ojalá no sea necesario, para nuestra región. Después, hay otras necesidades como comedores y merenderos donde estamos presentes. Entonces, de acuerdo a lo que recibimos, vamos separando con los voluntarios y se van entregando a ese tipo de organizaciones que tanto necesitan", señala Graciela Covello, presidente de Cruz Roja Campana. El Plan Estratégico de la Cruz Roja Argentina (PECRA) para el período 2015/19 tiene cuatro ejes de trabajo: Promoción de la salud, Gestión del riesgo de Desastres, Atención y Formación en Primeros Auxilios y Formación a través de sus institutos superiores, donde se enseñan tecnicaturas como la de radiología, laboratorio, enfermería y otras. A diferencia de otras ONGs, los miembros de la Cruz Roja somos Auxiliares del Estado. "Ante una situación de crisis acá en Campana, el Intendente sabe que cuenta con nosotros, aunque no nos convoque. Incluso, si nos excede la situación, podemos llamar a nuestra central en Buenos Aires y solicitar apoyo. Por ejemplo, durante la gran inundación del 2015 nos han mandado un gomón gigante que tenemos, lleno de bidones con agua potable para llevar a la isla. En ese momento ni Bomberos ni Defensa Civil contaban con un gomón de esas características. Después, con las otras ONGs e instituciones de la ciudad tuvimos una experiencia muy interesante en el 2001. Leones, Rotarios, Centro Gallego, y Cruz Roja, entre otras coordinamos una colecta de alimentos muy exitosa. Incluso hace poco hablé con las autoridades de la CUCEI, y hablamos de la posibilidad de frente a un alerta reactivar esa experiencia. Debería ser lo normal, trabajar en equipo, pero no es tan así". ¿Hoy están pensando en otro 2001? Sí, nosotros lo vivimos todos los días. Acá la gente viene a pedir como va a Cáritas. Nosotros tenemos una estadística diaria y sabemos lo que pasa… ¿Y qué es lo que pasa? La gente viene a pedir ropa, pero después va y la lleva al club del trueque o la vende. Pero hay cosas que son peores y más difíciles de poder solucionar. La maternidad infantil se ve mucho en la zona de islas. Infantil, ni siquiera adolescente. De tal manera que las maestras, para que las alumnas no se vayan y terminen el primario, le permiten llevar los bebés a la escuela… Lo cierto es que tenemos un grave déficit nacional en Educación Sexual. Nosotros hace años que estamos trabajando el tema. Tenemos excelentes programas y gente que está preparada para poder dar esas charlas. Vamos a las escuelas y las ofrecemos, pero no en todas las escuelas te dejan darla. Hay escuelas para las cuales el sexo no existe… A mí me ha tocado dos veces ir a la isla, donde tuvimos una llegada fantástica porque la escuela en la isla es receptora de alumnos, de padres, y de profesores que se comprometen con lo que hacen. Prácticamente la escuela en la isla funciona como una Sociedad de Fomento. La maestra que está ahí dice: "mañana vienen los de la Cruz Roja porque van a dar una charla sobre enfermedades trasmisibles a través de la sexualidad". Y vienen todos. Es genial. Acá, en la ciudad vas y… el único avance que podés tener es que sepan que el uso del preservativo los protege no sólo de una maternidad no deseada sino de un montón de enfermedades. Parece que estamos en los años 20, con las enfermedades prostibularias. Tenemos una cantidad de sífilis increíble acá en Campana. Y en adolescentes. También aumentaron los casos de HIV… Yo pienso que le perdieron el miedo: como con dos o tres pastillas por día la controlan, es como agarrarse una diabetes y listo. Es increíble... pero es así. Los chicos necesitan que se los oriente y sin embargo hay muchas escuelas que es el día de hoy que no hablan de esos temas. ¿Ustedes van a seguir ofreciendo estas charlas? Sí, claro. También tenemos un programa muy bueno que se llama SPA, que trata al que consume sustancias y poder ayudarlo a que tome conciencia que es un enfermo y se tiene que tratar sin agredirlo ni ponerlo en una situación difícil. Todos piensan que sólo los adolescentes y los jóvenes consumen, cuando hay gente bastante grande que consume y mucho. Lamentablemente, el que tiene plata consume de buena calidad y el que no, consume el Paco, o le pagan con Paco las ventas que hace para poder consumir. Más allá del Plan Estratégico, ¿cuáles son sus objetivos a corto plazo? ¿Qué le gustaría lograr en el 2019? Que mis voluntarios se capaciten más y más. Somos voluntarios, pero pertenecer a Cruz Roja es un trabajo que no tiene horarios y hay que estar. Saber y difundir Respiración Cardiopulmonar es clave. Concientizamos en lo que es Respiración Cardiopulmonar (RCP). Trabajamos mucho en las empresas y en las escuelas. El RCP es algo que todos deberían saber y poder practicar cuando haga falta… los chicos de 3ro y 4to año, que están transitando su secundaria, todos deberían saber RCP. Por ejemplo, en el Palacio Municipal es la sede del Ejecutivo, y el Legislativo. El Intendente es deportista y no sabe hacer RCP. Los concejales, en su mayoría, tampoco creo que sepan, salvo el Dr. Romano, el Dr. Reynoso, y tal vez Osvaldo Fraticelli porque trabajó en Seguridad Industrial. ¿Pero si les pasa algo? El personal que rodea a esos dos poderes, ¿Qué hace? ¿Sale corriendo? Tampoco tienen un desfibrilador en el edificio… Necesitamos coordinar un día y en 4 horas los capacitamos a todos. Habría que instaurar una capacitación anual, y dejarlo como política de estado, gobierne quien gobierne.



En alerta

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: