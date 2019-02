Vecinos del barrio Don Francisco reclaman por terreno baldío abandonado

P U B L I C



Es en las inmediaciones de las calles Buzzo y Barletta. Han hecho dos denuncias al CEMAV y se han entrevistado con concejales, pero por ahora no han tenido respuesta. Vecinos del barrio Don Francisco llevan años reclamando por la poda y limpieza de un terreno abandonado, un foco de ratas, cucarachas e insectos que, en especial durante el verano, luego invaden sus hogares. El terreno está situado en Busso 143, a metros de la intersección con Barletta. Lo único construido es la estructura de una casa que nunca llegó a terminarse; no hay vereda, tapial, rejas ni alambrado. En cambio, todo ha sido ganado por la vegetación. En el lugar proliferan sin control los arbustos y pastos altos, lo que vuelve al predio un escondite ideal para los delincuentes. De hecho, según le comentaron a este medio habitantes de la zona, en los últimos años se han encontrado en su interior motos y otros objetos robados. Pero el estado de abandono del terreno también impacta en la salubridad del barrio, ya que allí proliferan insectos y roedores transmisores de enfermedades. Los vecinos de Buzzo y Barletta están cansados de combatir las especies animales que se crían en ese lugar, aseguran. Además, y como si fuera poco, por momentos el predio es tomado como un basural por otros vecinos inescrupulosos, que arrojan la basura sin percatarse de que no será recogida por Agrotécnica Fueguina ni ninguna dependencia municipal. Los dueños no han podido ser localizados, aunque si se han radicado denuncias en el CEMAV: la 1259 hecha el 10 de marzo de 2016 y la 19574 registrada el 29 de enero de 2018. También fueron contactados varios concejales, pero no se obtuvo respuesta alguna. La ordenanza Nº 5.289/09 prevé infracciones por no mantener los terrenos baldíos en la planta urbana perfectamente cercados, libres de malezas y residuos, o no cumplir con lo que la inspección municipal requiera en tal sentido dentro de un plazo no mayor de treinta 30 días a partir de su notificación. Las sanciones económicas se calcularán a partir de la remuneración mensual de un agente municipal perteneciente a la clase IV del agrupamiento "Personal de Servicio".



Vecinos del barrio Don Francisco reclaman por terreno baldío abandonado

