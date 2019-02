P U B L I C



Vecina del Lubo solicita que la Municipalidad fumigue un terreno baldío y no quedó conforme con la respuesta recibida. "Quiero reiterar mi reclamo por este medio ya que no puedo obtener respuestas de CEMAV, dependencia donde no se hacen cargo de mi pedido sobre el estado de un terreno baldío que es caldo de cultivo para la proliferación de roedores y todo tipo de peligrosas alimañas, incluyendo mosquitos. "¡Muy buenos días! Mi nombre es Evangelina. Le informamos que el Municipio no realiza fumigación, sólo se entregan cebos, que deberá solicitarlos en la Dirección de Bromatología y Zoonosis ubicado en Alberti y Ruta 6", fue todo lo que me informaron al respecto. "O sea, me tengo que hacer cargo yo de una propiedad que está ubicada en San Juan entre Modarelli y Alferi, la cual no es mía y no limpia el municipio ni el propietario. "¿La verdad? Estoy harta de pagar impuestos y no obtengo los servicios que me corresponden. La supuesta preocupación oficial sobre el hantavirus o el dengue es sólo una fachada para obtener votos. Desde ya gracias por hacer visible mi reclamo", escribió Verónica a nuestro Whatsapp.

Altos pastizales y una obra abandonada en la calle San Juan, preocupan a la vecina.



Indignada

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: