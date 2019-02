Así lo afirmaron los concejales de Cambiemos, Luis Gómez y Miriam Cazenave, tras recorrer junto al intendente Abella los trabajos de la nueva obra de asfalto que el Municipio está ejecutando en el barrio. "Los vecinos de Otamendi se dan cuenta que estamos haciendo obras históricas que no se hicieron en décadas", afirmaron los concejales de Cambiemos Luis Gómez y Miriam Cazenave. Tras recorrer junto al intendente Sebastián Abella la nueva obra de asfalto que está encarando el Municipio en el barrio y calificarla como una decisión "muy acertada", los ediles destacaron los avances y desarrollo del lugar. "Hay un adelanto muy grande en el barrio. Son lamentables las críticas de la oposición porque aquí se hicieron muchos trabajos con asfalto, hormigón e iluminación que hacía décadas que no se realizaban", ponderó Gómez. Además, aseguró que "el intendente Abella hace que esta gestión esté en constante movimiento y los vecinos lo acompañan. Ven que ya no tienen más tierra en las calles y que cuentan con una plaza totalmente renovada para disfrutar". En tanto que, la concejal Cazenave manifestó que "es muy satisfactorio ver el importante cambio que se está llevando adelante en la ciudad en general y en Otamendi en particular". "Con múltiples trabajos se dio respuesta a varios reclamos de vecinos, como por ejemplo la instalación de nuevas luminarias de doble farol, el emplazamiento de modernos y seguros refugios para que los vecinos puedan esperar el colectivo de manera segura", aseguró la legisladora. Y concluyó: "Cuando se coloca asfalto en las calles, a los vecinos le cambia y mejora la calidad de vida, la rutina, y la salud; y ahí se ve reflejado el compromiso de Intendente con la ciudad".

"Los vecinos de Otamendi ven que estamos haciendo obras históricas"

