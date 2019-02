P U B L I C



Así se manifestó Alejo Sarna, mostrando su preocupación por el impacto de los aumentos tarifarios de los últimos tres años. Alejo Sarna explicó ayer "que se encuentra muy preocupado por el impacto de los aumentos tarifarios en el bolsillo de la gente". En relación a esto, el jóven dirigente sostuvo que "un grupo de 30 intendentes bonaerenses presentaron el pasado lunes un amparo contra el aumento de las tarifas, el cual es un hecho sin precedentes ya que de ser favorable tendrá un alcance nacional, y cuyos argumentos se basan en que la política energética solo generó perjuicio al poder adquisitivo de los vecinos y vecinas con aumentos del 5960% en tres años, aumentos los cuales no fueron a inversiones, sino que fueron a parar a mayores ganancias de las empresas" sostuvo Alejo Sarna y continuó "esto no solo fue contraproducente para los hogares de Campana, sino que también imposibilita a muchas empresas a mejorar su competitividad o pero aún, no pueden seguir en actividad". "Es una gran pena que el Municipio de Campana no adhiera al recurso judicial para defender los derechos de los vecinos y vecinas de la ciudad, como así de las pequeñas y medianas empresas" sostuvo Sarna quien continuó "esto tiene que ver con la pertenencia de la gestión municipal a la alianza Cambiemos, la cual es la que propicia estos aumentos irracionales". "Es por esta situación que tenemos la necesidad de construir una gran unidad opositora para que el municipio de Campana, vuelva a estar en sintonía con las necesidades de las y los campanenses, los cuales necesitan un Gobierno Municipal que defienda nuestros intereses por encima de los de su coalición política" concluyó.

Alejo Sarna:

"El municipio debería sumarse al amparo contra los aumentos tarifarios"

