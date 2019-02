P U B L I C



VACA MUERTA Tras una asamblea realizada en Neuquén, el gremio de los petroleros declaró el estado de alerta y movilización en rechazo a posibles despidos en el yacimiento de Vaca Muerta y anunció que pedirá una audiencia con el presidente Mauricio Macri para que no se frenen los subsidios a la producción. La decisión fue adoptada este martes en un masiva asamblea realizada en la localidad neuquina de Añelo, que comenzó cerca de las 9:30 y contó con la participaron de alrededor de 15 mil trabajadores. El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, advirtió que el estado de alerta tiene como propósito evitar "cualquier intento de despido" y añadió que "los trabajadores no rompieron ningún acuerdo". "No vamos a permitir ningún tipo de despido porque los trabajadores defienden Vaca Muerta", afirmó Pereyra, para luego anunciar que el sindicato pedirá a Macri una audiencia "para manifestarle la posición de los trabajadores". MEDIACION Una eventual mediación del Vaticano en la crisis de Venezuela requiere el acuerdo de las dos partes, subrayó ayer el papa Francisco en el avión de regreso a Roma después de una visita a Emiratos Árabes Unidos. "Las condiciones iniciales son que las dos partes pidan" esta mediación, declaró a la prensa el papa argentino a los periodistas que viajaban con él, y agregó que recibió una carta del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, pero que todavía no la ha leído. "Acercarse a uno y al otro para poner en marcha posibilidades de diálogo. Así funciona en la diplomacia", explicó el papa al recordar que de esta manera en el pasado habían "evitado una guerra" entre Chile y Argentina a finales de la década de los 70. AUDIENCIA PUBLICA Tras el aumento en las boletas de luz y los persistentes subas en los precios, el Gobierno convocó oficialmente ayer a una audiencia pública para establecer el cronograma semestral de ajuste de tarifas del gas para los usuarios de seis empresas del país. La convocatoria fue realizada por Mauricio Ezequiel Roitman, presidente del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a través de la Resolución 1/2019. En la audiencia se considerará la aplicación de la Metodología de Adecuación Semestral de la Tarifa para las prestadoras Transportadora de Gas del Sur, Metrogas, Litoral Gas, Gas Natural Ban, Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur. Allí se establecerá la aplicación del traslado a tarifas del precio de gas comprado en los términos de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución y la consideración de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA) correspondientes al período estacional en curso, se informó. POSTERGACION DE JUCIO Cristina Kirchner pidió postergar el juicio que comienza en su contra el próximo 26 de febrero por presunto fraude en la obra pública a raíz de la gran cantidad de licitaciones que otorgó al empresario Lázaro Báez, quien también será juzgado junto a otros exfuncionarios. El pedido lo hizo ante el Tribunal Oral Federal 2 a través de su abogado Carlos Beraldi donde además hay otras presentaciones similares de otras defensas, sumados a pedidos de incompetencia para que la causa pase a la Justicia de Río Gallegos. Según fuentes judiciales, el Tribunal a partir del pedido oficiará al cuerpo de peritos de la Corte para que estimen el plazo de finalización de una pericia encargada por los jueces sobre si se pagaron sobrepecios en las obras.

Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: