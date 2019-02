El DT Walter Otta se mostró muy conforme con las actuaciones de Federico Recalde, Lucas Cuevas, Juan Marcelo Ojeda y Gastón Martínez, quienes fueron titulares en Rafaela. En la victoria que Villa Dálmine consiguió en Rafaela el viernes pasado, el DT Walter Nicolás Otta ubicó entre los once titulares a dos jugadores que habían tenido poco rodaje en la primera parte del campeonato, Federico Recalde y Lucas Cuevas, y también hizo debutar en el Violeta al arquero Juan Manuel Ojeda y al defensor Mauro Martínez. Y para todos ellos tuvo palabras de elogio por su rendimiento en una nota que le brindó al programa Juego Limpio que se emite por FM Santa María. Respecto a Recalde, quien debió reemplazar al capitán Matías Ballini, el entrenador señaló: "Nosotros tenemos mucha fe en Federico. Es un chico que ha perdido terreno por cuestiones futbolísticas, porque han venido jugadores muy buenos en su posición, pero la realidad es que se trata de un chico que cuando que le tocó debutar demostró que tiene muy buenas condiciones. Para nosotros es una rueda de auxilio porque puede jugar como lo hizo en Rafaela, también como "doble 5", por derecha y hasta cubriendo el lateral. Y esos son los jugadores que a la larga terminan siendo importantes". En Rafaela, a la derecha de Recalde jugó Cuevas, quien en el primer semestre sólo había disputado unos pocos minutos ante Temperley por la segunda fecha. "En su caso, sinceramente estamos sorprendidos para bien, porque es un chico que habíamos visto caído anímicamente cuando llegamos y al que se le notaba futbolísticamente ese bajón. Pero en el arranque de los amistosos, con (David) Gallardo lesionado, tuvo su oportunidad y jugó un partido muy interesante. Y a partir de ahí le dimos continuidad y lo hizo muy bien. Nos da mucho sacrificio y es un chico que técnicamente es muy bueno en el uno contra uno. Y si bien no está acostumbrado a jugar en la posición en la que está jugando, porque es más extremo, lo está haciendo bien, con unas ganas tremendas y el viernes ha jugado muy bien". En cuanto a la designación de Ojeda como arquero titular en reemplazo de Juan Ignacio Dobboletta, "Nico" explicó: "Veíamos que los dos estaban muy bien y fuimos claros con ambos, comentándoles que en la pretemporada arrancaban de cero. Atajaron la misma cantidad de amistosos cada uno y nos decidimos por Ojeda porque creímos que en esta situación convenía un arquero de mayor experiencia. Y lo hablamos con Juani, que ha mejorado muchísimo y es un gran arquero que seguramente le dará muchas satisfacciones al club". Finalmente, sobre Martínez, quien llegó en enero desde Chacarita y jugó como segundo marcador central, el DT analizó: "Tanto él como (Fernando) Alarcón hicieron un gran partido. Nos decidimos por él porque el semestre pasado vimos un déficit en ese sector, más allá que (Cristian) González lo había hecho muy bien en los últimos dos partidos del año pasado. Pero en esta pretemporada se lesionó y no pudo jugar los últimos amistosos como para estar en ritmo. Por eso nos decidimos por Gastón y la verdad es que lo hizo muy bien".

LUCAS CUEVAS TUVO SU OPORTUNIDAD EN LA PRETEMPORADA Y SE GANÓ LA TITULARIDAD PARA EL DEBUT EN RAFAELA. FECHA 15 - PROGRAMACIÓN VIERNES - 20.30 horas: Santamarina vs Ferro Carril Oeste / Sebastián Ranciglio SÁBADO - 17.00 horas: Villa Dálmine vs Los Andes / Luis Lobo Medina - 17.00 horas: Def. de Belgrano vs Gmo Brown (PM) / Yamil Possi - 18.00 horas: Gimnasia (M) vs Central Córdoba (SdE) / Nicolás Lamolina - 19.05 horas: Chacarita vs Independiente Rivadavia / Gastón Suárez DOMINGO - 17.00 horas: Gimnasia (J) vs Nueva Chicago / Pablo Dóvalo - 17.00 horas: Arsenal vs Olimpo (BB) / Mariano González - 17.00 horas: Platense vs Almagro / Fabricio Llobet - 18.00 horas: Temperley vs Sarmiento / Héctor Paletta - 19.00 horas: Instituto vs Brown (A) / Jorge Broggi - 20.00 horas: Agropecuario vs Atlético Rafaela / Lucas Novelli - 22.00 horas: Mitre (SdE) vs Quilmes / Guillermo González LIBRE: Deportivo Morón. LUIS LOBO MEDINA SERÁ EL ÁRBITRO FRENTE A LOS ANDES El partido se jugará el sábado a las 17 horas en Mitre y Puccini. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la programación de la 15ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional y así se ratificó para este sábado a las 17 horas el encuentro que Villa Dálmine disputará como local frente a Los Andes, en un duelo clave en su objetivo de asegurar la permanencia en la divisional. Además, también se conoció que el árbitro de este partido será Luis Lobo Medina, quien apenas dirigió en dos oportunidades al Violeta: en julio de 2015 estuvo en el triunfo 2-1 como local sobre Atlético Paraná con goles de Renso Pérez y Ezequiel Cérica; mientras que en marzo de 2017 fue el referee de la derrota 2-1 sufrida por el equipo de nuestra ciudad como visitante ante Juventud Unida de Gualeguaychú. Para este compromiso frente a Los Andes, el DT Walter Nicolás Otta podrá volver a contar con el capitán Matías Ballini, quien ya cumplió su sanción por haber acumulado cinco tarjetas amarillas. El compromiso frente al Milrayitas es muy importante para el Violeta para dar un gran paso hacia la permanencia en el Nacional B. Actualmente, la distancia entre ambos equipos en la tabla de los Promedios es de nueve puntos, por lo que en este cotejo podría estirarse a 12 o reducirse a tan solo 6 unidades. El conjunto de Lomas de Zamora está último en las posiciones con apenas 8 puntos, producto de una victoria (conseguida en su última presentación del año pasado frente a Platense), cinco empates y siete derrotas. En esas trece presentaciones solo marcó 5 goles a favor, pero recibió nada más que 13 tantos, una cifra menor a los que sufrió Villa Dálmine (15), que con 20 puntos ocupa la 9ª posición.

CON LOBO MEDINA, VILLA DALMINE SUMA UN TRIUNFO Y UNA DERROTA.

Primera B Nacional:

Villa Dálmine; elogios para relevos y debutantes

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: