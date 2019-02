En su primer partido como local del año recibirá a Central Ballester. Debería ser chocante, pero ya es una costumbre en la menor de las divisionales del fútbol de Ascenso de AFA: la mayoría de los partidos de la 17ª fecha de la Primera D fueron programados en "días laborales". Esta vez, cinco de los siete encuentros se jugarán entre lunes y martes (los otros dos se disputarán el sábado). Y Puerto Nuevo no pudo escaparle a esta situación: su primer partido como local del año será el próximo lunes a las 17 horas, cuando reciba la visita de Central Ballester en un cotejo que será dirigido por Matías Lacaze. En dicho encuentro, el conjunto dirigido por Carlos "Jetín" Pereyra buscará la recuperación de la derrota sufrida ante Atlas el pasado viernes en la reanudación del campeonato. "Estamos trabajando sobre los errores que cometimos frente a Atlas para tratar de volver a encontrar esa identidad de juego que nos llevó a pelear en los primeros puestos en la primera rueda", explicó el arquero Leandro Bonet en diálogo con La Auténtica Defensa. "Central Ballester tiene un DT (Adrián Pacio) que conoce muchísimo la categoría, pero que a la vez está haciendo sus primeros pasos como DT. Así que imagino un partido donde ellos primero se van a cuidar y a medida que vayan pasando el partido animarse un poquito más", señaló "Chiquito" respecto al próximo rival del equipo de nuestra ciudad. El Portuario, que está en una racha de tres derrotas consecutivas, se encuentra actualmente en el octavo lugar de la tabla de posiciones con 21 puntos. Por su parte, Central Ballester suma 18 y se ubica en el 11º lugar. FECHA 16. Ayer martes culminó la 16ª fecha del campeonato con el empate sin goles que protagonizaron Yupanqui y Atlético Lugano en cancha de Argentino de Merlo, único líder con 30 puntos.



ESTAMOS TRABAJANDO SOBRE LOS ERRORES QUE COMETIMOS FRENTE A ATLAS", CONTÓ EL ARQUERO BONET. FECHA 17 – PROGRAMACIÓN SÁBADO - 17.00 horas: Argentino (R) vs Def. de Cambaceres / Jonathan De Oto - 17.00 horas: Juventud Unida vs Muñiz / Edgardo Zamora LUNES - 17.00 horas: Liniers vs Yupanqui / Gonzalo Pereira - 17.00 horas: Puerto Nuevo vs Central Ballester / Matías Lacaze - 17.00 horas: Claypole vs Real Pilar / Catrián Peralta MARTES - 17.00 horas: Argentino (M) vs Atlas / Tomás Diulio - 17.00 horas: Centro Español vs Deportivo Paraguayo / Lucas Ozuna LIBRE: Lugano

Primera D:

Puerto Nuevo fue programado para el lunes

