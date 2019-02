La Josefa y Real San Jacinto la cerraron en la segunda posición de sus respectivas zonas. En tanto, Defensores de La Esperanza quedó tercero. La Copa Federación Norte 2019 culminó ya la primera rueda de la fase de grupos y, así, ahora solo restan tres jornadas para definir a los 16 equipos que se clasificarán a los Octavos de Final (avanzan los dos mejores de cada zona y los dos mejores terceros de las zonas de cuatro equipos). En ese sentido, La Josefa y Real San Jacinto están bien posicionados, dado que ambos terminaron esta primera rueda en el segundo lugar de sus respectivas zonas. Por su parte, Defensores de La Esperanza quedó en la tercera ubicación tras su derrota con Lima FC. El resumen de las siete zonas tras esta primera rueda es el siguiente: ZONA A Fecha 3: Villa Italia (Salto) 2-3 River Plate (Chacabuco) y Argentinos (Chacabuco) 1-2 Obras Sanitarias (Arrecifes). Posiciones: 1) River Plate, 7 puntos; 2) Obras Sanitarias, 4 puntos; 3) Villa Italia y Argentinos, 2 puntos. Fecha 4: Villa Italia vs. Obras Sanitarias y River Plate vs. Argentinos. ZONA B Fecha 3: 12 de Octubre (San Nicolás) 2-1 La Esperanza (San Pedro) y Las Palmeras (San Pedro) 3-1 Maristas (Pergamino). Posiciones: 1) Las Palmeras, 7 puntos; 2) 12 de Octubre, 4 puntos; 3) La Esperanza y Maristas, 3 puntos. Fecha 4: 12 de Octubre vs Maristas y La Esperanza vs. Las Palmeras. ZONA C Fecha 3: Central Buenos Aires (Zárate) 2-5 ATILRA (Luján). Libre: Pabellón Argentino (Marcos Paz). Posiciones: 1) Pabellón Argentino, 4 puntos; 2) ATILRA, 3 puntos; 3) Central Buenos Aires, 1 punto. Fecha 4: Pabellón Argentino vs. Central Buenos Aires. Libre: ATILRA. ZONA D Fecha 3: Pilar Unidos 2-2 Don Orione; y San Martín 09 1-1 Universitario. Posiciones: 1) Pilar Unidos y Don Orione, 7 puntos; 3) Universitario y San Martin, 1 punto. Fecha 4: Pilar Unidos vs. Universitario y Orione vs. San Martín 09. ZONA E Fecha 3: Social Obrero (Zárate) 2-1 Villarino; La Josefa 0-1 Sarmiento (Zárate). Posiciones: 1) Sarmiento, 9 puntos; 2) La Josefa, 6 puntos; 3) Social Obrero, 3 puntos; 4) Villariño, sin puntos. Fecha 4: Villariño vs La Josefa y Social Obrero vs Sarmiento. ZONA F Fecha 3: Paraná (Zárate) 1-2 Real San Jacinto. Libre: Belgrano (Zárate). Posiciones: 1) Belgrano, 6 puntos; 2) Real San Jacinto, 3 puntos; 3) Paraná, sin puntos. Fecha 4: Belgrano vs. Paraná. Libre: Real San Jacinto. ZONA G Fecha 3: La Sonia (José C. Paz) 5-1 Maipú (Zárate) y Lima FC 2-1 Defensores de La Esperanza. Posiciones: 1) La Sonia, 9 puntos; 2) Lima FC, 6 puntos; 3) Defensores de La Esperanza, 3 puntos; 4) Maipú, sin puntos. Fecha 4: Defensores de La Esperanza vs La Sonia y Lima FC vs Maipú.

LA JOSEFA GANÓ DOS PARTIDOS Y PERDIÓ UNO EN ESTA PRIMERA RUEDA.



