TALLERES VS SAN PABLO En el partido de ida de la eliminatoria correspondiente a la Fase Previa II de la Copa Libertadores de América, Talleres de Córdoba recibirá esta noche la visita de San Pablo de Brasil en un encuentro que comenzará a las 20.30 horas. La serie se definirá el próximo miércoles 13 en el estadio Morumbí. Esta Fase Previa II comenzó ayer con el empate 2-2 entre Danubio de Uruguay y Atlético Mineiro. Anoche también jugaban: Melgar de Perú vs Universidad de Chile y The Strongest de Bolivia vs Libertad de Paraguay. En tanto, hoy, además de Talleres vs San Pablo, se enfrentarán Palestino de Chile vs Independiente Medellín de Colombia. SUPERLIGA: SE FUE LA 17ª El lunes por la noche culminó la 17ª fecha de la Superliga con dos victorias contundentes de los equipos locales. Por un lado, Patronato de Paraná venció 3-0 a Atlético Tucumán, que tuvo entre los titulares al campanense Juan Ignacio Mercier (quien recientemente cumplió 39 años). En tanto, en San Juan, San Martín superó por el mismo marcador a Estudiantes de La Plata. En el elenco sanjuanino no fue convocado el delantero campanense Nazareno Solís. Con estos resultados, Patronato sigue en zona de descenso directo, aunque se mantuvo a un solo punto de distancia de San Martín (SJ), que por el momento continúa en la 22ª posición, fuera del cuarteto que estaría bajando al Nacional B (Belgrano, San Martín de Tucumán y Tigre son los otros tres equipos). DEFENSA EN BRASIL Por la primera fase de la Copa Sudamericana 2019, Defensa y Justicia (actual escolta de Racing Club en la Superliga) visitará esta noche al Botafogo de Brasil en un partido que comenzará a las 20.30 horas. El encuentro revancha de esta serie se jugará el próximo miércoles 20 de febrero en Florencio Varela. PRIMERA B METRO Ayer comenzó la 22ª fecha y Barracas Central ratificó su liderazgo al derrotar 1-0 como visitante a Defensores Unidos de Zárate. De esta manera, el Guapo llegó a los 48 puntos y le sacó cuatro de ventaja a Estudiantes de Buenos Aires (44). Ayer también jugaron: Sacachispas 0-2 All Boys; Almirante Brown 0-0 San Telmo y Colegiales 0-0 UAI Urquiza (al cierre de esta edición lo hacía Atlanta vs Deportivo Español). Hoy miércoles, la programación continúa con: Fénix vs San Miguel, J.J. Urquiza vs Estudiantes, Comunicaciones vs Flandria y Talleres (RE) vs Acassuso. Mientras que mañana cierran Tristán Suárez vs Deportivo Riestra. PRIMERA C La 21ª fecha concluyó ayer con la victoria de Dock Sud por 1-0 sobre El Porvenir. Con estos tres puntos, el Docke alcanzó en la cima de la tabla de posiciones a Deportivo Armenio (ambos suman 38 unidades y tienen tres de ventaja sobre Villa San Carlos y Midland). Los demás resultados de esta jornada fueron: Berazategui 2-1 Laferrere, Villa San Carlos 0-0 Sportivo Italiano, Leandro N Alem 1-0 Cañuelas, Central Córdoba (R) 0-0 Deportivo Armenio, Ituzaingó 1-0 Argentino de Quilmes, Deportivo Merlo 1-0 Lamadrid, Victoriano Arenas 0-3 San Martín (B), Sportivo Barracas 3-3 Luján y Excursionistas 1-0 Midland.

