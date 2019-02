Ronquido nocturno y apneas del sueño. Tratamiento conservador o quirúrgico

Las medidas higiénico-dietéticas conservadoras se deben implementar en todos los casos, aún en aquellos que tengan una indicación quirúrgica: a). evitar la obesidad y el sobrepeso. b). suprimir los medicamentos psicofármacos (sedantes), c). El café y d). El alcohol antes de dormir. e). Evitar la comida chatarra. g). se debe mantener el colesterol en cifras normales. i). practicar deportes o actividades físicas. h). Evitar la comida chatarra, que contiene abundantes grasas trans. ---- 1. Cuando se verifica obstrucción de la vía aérea superior puede ser necesaria una solución quirúrgica (amigdalectomía, turbinectomía, septumplastia, polipectomía). 2. En otros casos, está indicada la úvulopalatofaringoplastia (UPPP) asistida por Láser. 3. También los dispositivos intraorales que aumentan el espacio retrofaríngeo mediante el adelantamiento mandibular, constituyen herramientas que son útiles como medidas complementarias de otros tratamientos. 4. La cirugía del velo palatino y la plástica de la úvula, mediante técnicas-Láser y los procedimientos de adelantamiento máxilo-mandibular, son algunas de las indicaciones quirúrgicas actuales. 5. El tratamiento inmunológico (Inmuno- Láser-Terapia) es sumamente efectivo como complemento de otras medidas terapéuticas. Evita la cirugía en la mayoría de los casos y está en nuestra línea de trabajo desde hace un tiempo prolongado con resultados muy superiores a los logrados anteriormente con otras técnicas. 6. Tratamiento quirúrgico del Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS). Mediante la úvulopalatofaringoplastia asistida por láser (UPPP), complementada por la amigdalectomía total, la septumplastia, la uvuloplastia y la turbinoplastia, se logra la permeabilización de la fosa nasal, la proyección hacia adelante del velo palatino y la reducción del tamaño de la úvula. 7. Tratamiento médico (no quirúrgico) del SAOS La Presión Positiva Continua de la vía aérea superior (CPAP) es la indicación preferida por los neumonólogos y neurólogos. Consiste en la colocación de una máscara buco-nasal que insufla aire a presión en forma continua en la vía aérea superior, lo que impide su colapso, el ronquido nocturno y las apneas del sueño. En general, el CPAP no es bien tolerado. Dr. Miguel A. Lacour - Especialista en Otorrinolaringología, Alergia e Inmunología y Administración Hospitalaria



Ronquido nocturno y apneas del sueño. Tratamiento conservador o quirúrgico

Por Dr. Miguel A. Lacour

