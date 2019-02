Siguen los "wheelies" en el barrio Dalmine

Federico Cámara y Celeste Norese: dos miradas sobre el fenómeno de "el campito" del barrio Dalmine. Música a todo volumen, botellas rotas por doquier y motos transitando sobre veredas o directamente haciendo "wheelie" en el mismo lugar donde hace un año casi pierde su vida Silvana Preiser.

"Este no es el barrio que yo dejé en el año 2000. Era tan tranquilo que por acá los padres enseñaban a andar en bicicleta a sus hijos. Hoy tenés que andar con cuatro ojos", dice Federico Cámara, quien volvió a la ciudad hace menos de un mes y junto a su esposa alquiló la casa sobre Sáenz Peña y Da Vinci, en el barrio Dalmine, justo enfrente donde se encuentra la garita que cobija al personal de seguridad nocturna que los vecinos contratan por su cuenta.

Cámara se sorprendió por la cantidad de gente que llega al barrio en busca de esparcimiento, sobre todo los fines de semana, y la falta de respeto y de convivencia en términos de basura generada, el consumo de alcohol, y la música a todo volumen que surge de los autos. Pero particularmente le llamó la atención, las motos haciendo "wheelie" (acrobacia en la que se avanza sobre la rueda trasera haciendo equilibrio), tanto de día como de noche. "Ahora que ya pasó casi un mes que vivo acá, caí en la cuenta que no es ninguna novedad que esto ocurra y sobre todo los domingos a la tarde", señala.

Los dichos de Cámara coinciden con el testimonio de Celeste Norese, quien llamó a nuestra redacción para relatar que el último domingo, junto a su esposo, decidieron pasar una tarde de camping en "el campito" con sus hijos de 4 y 7 años. "Realmente, me ganaron. Yo no vivo en este barrio, pero me sentí expulsada. Primero, no me puedo arriesgar a que mis hijos se lastimen un pie por la cantidad de vidrios de botellas rotas que hay, una mugre. Segundo, por las motos no sólo haciendo "wheelie", o directamente transitando por "el campito" propiamente dicho, además de los autos con la música a pleno. Había 2 agentes de tránsito y trataban de hacer frenar a las motos, pero los chicos se les reían en la cara. Ninguno con casco. Había dos de Gendarmería en la otra punta y tampoco actuaban… un descontrol total. Antes de la hora nos tuvimos que ir, no se podía estar. A mí me ganaron, no vuelvo más y no me sorprendería que vuelva a ocurrir otro accidente como el año pasado".

El caso, incluso, fue cubierto por los medios de alcance nacional: fue el 8 de enero del 2018 por la tarde cuando Silvana Preiser salió a caminar por las calles del barrio Dalmine y su rutina casi le cuesta la vida: un menor de 14 años a bordo de una Honda "Tornado" haciendo un "wheelie" la impactó de frente, y le generó un gran hematoma en su pulmón derecho y la fractura de dos costillas, entre otras lesiones. Preiser fue internada en la clínica Delta donde fue estabilizada e intervenida exitosamente. Pudo volver a su casa 20 días después con dos prótesis de titanio en sus costillas y un estricto plan de rehabilitación.

Durante su diálogo con La Auténtica Defensa, Federico Cámara se anotició del hecho. "Me asombra que haya pasado eso acá en esta esquina y todo siga igual. Los domingos los chicos se ponen en esta esquina, es como una tribuna y vitorean y aplauden cada acrobacia… por eso me parece que no usan casco. Si usaran casco, la acrobacia sería anónima".

A pesar de los pocos días que pasaron desde que volvió a radicarse en nuestra ciudad, Federico Cámara pidió una audiencia en el CIMoPU donde fue recibido, pero no se fue satisfecho de la reunión. "No quiero que esta entrevista quede a título personal, o que yo pretendo que me solucionen mí problema y nada más. Yo alquilo y mañana puedo decidir mudarme, pero el problema le queda a la ciudad. Mi intención es que se visualice eso. En cualquier proceso de mejora uno primero tiene que reconocer el problema. Luego, puede tomar una acción preventiva o correctiva. Me parece que hay que armar un plan una estrategia para terminar con esto. Son sólo 4 cuadras que son las más calientes y, dadas las circunstancias, puede ocurrir otra desgracia en cualquier momento", concluyó.



Los Cámara en el frente de su casa. Los chicos usan de "tribuna" la escalera para festejar los "wheelies" que se hacen sobre Sáenz Peña.





"A mí me ganaron, no vuelvo más", dijo Celeste tras intentar pasar el domingo en "el campito".

Daño colateral

"La realidad es que el valor de las propiedades del barrio Dálmine mermaron considerablemente", dice la concejal Rosa Funes del partido vecinal Más Campana, en referencia a cómo decayó la calidad de vida en el barrio residencial por excelencia de Campana, donde por preservar esa condición, incluso no se puede habilitar un negocio a la calle.

Sobre la seguridad vial en el barrio, la abogada aporta: "Tuvo menos repercusión que el accidente de Preiser, pero también pasó que una moto sin control impactó contra la ventana de uno de los dormitorios de la familia Arrighetti, que vive sobre Sáenz Peña. Minutos antes, una nietita había tomado ahí su siesta. Podría haber sido una catástrofe. Nosotros estamos sobre el tema, e incluso nos anticipamos al accidente de Silvana Preiser presentando un proyecto de comunicación para que se tomen medidas. De mínima, imagino la instalación de bandas de frenado que inviten a bajar la velocidad".