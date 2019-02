La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 07/feb/2019 Que no decaiga











OLIVIA DEBE ALIMENTARSE A TRAVÉS DE UNA SONDA. "Gracias a todos". Con esas palabras Andrea Angeleri agradeció el apoyo recibido en este duro momento que atraviesa junto a su familia. Ella y Nicolás Frontan Cafferatta son padres de trillizos de 18 meses, uno de ellos con Síndrome de Down. En agosto pasado le detectaron un tumor maligno a otro de ellos, mientras que a Nicolás tuvieron que realizarle de urgencia una cirugía a corazón abierto. Hoy, los cinco están nuevamente bajo el mismo techo, pero siguen necesitando colaboración Andrea Angeleri y Nicolás Frontan Cafferatta son padres de Santino, Olivia y Thiago, trillizos de 18 meses. Uno de ellos tiene Síndrome de Down, mientras que otro de los pequeños fue diagnosticado en agosto pasado con un cáncer, tumor de Wilms, el cual tuvo que ser extirpado de inmediato. Por ello perdió el riñón derecho e inició el tratamiento de quimioterapia correspondiente. Pocos días antes de Navidad, la familia debió viajar a Montevideo para cumplir con unos trámites legales. La estadía era por un par de días. Sin embargo, Nicolás sufrió una descompensación conduciendo el auto familiar. Como pudo llegó al Hospital Evangélico de la capital uruguaya y horas más tarde fue intervenido quirúrgicamente a corazón abierto. Le practicaron un cuádruple by pass y le salvaron la vida, tras haber sufrido un infarto. Así, el año arrancó a puro movimiento para la familia. El 9 de enero Nicolás asistió a una cita con el cirujano en Montevideo. "Le curaron las heridas y le dieron un analgésico por los dolores. No le dieron el alta médica, pero sí permiso para poder viajar acompañado a Argentina, obviamente por nuestros medios dado que la prepaga que tenemos no se hizo cargo del traslado", escribió en Facebook su esposa. Al día siguiente llegó al aeropuerto de Buenos Aires. Ahora en suelo argentino se atiende y le realizan los controles en el Hospital Austral. "Un médico del hospital de Uruguay me dijo que es fundamental que haga rehabilitación cardiovascular", cuenta Andrea, quien lo acompañó el jueves pasado a su cita con el cardiólogo: "Tiene las pulsaciones elevadas así que necesita nueva medicación para poder corregir los valores. Sigue dolorido, tanto de la herida del pecho como en la de la pierna. El 12 de febrero tiene fecha para estudios y citas con cirujanos y otros especialistas". Tras un punto y aparte, Andrea también tiene mucho para contar de la situación de sus hijos: "Thiago volvió a estar internado cuatro días cuando le realizaron un cultivo del catéter que dio positivo. Nos dieron el alta un martes y el miércoles nos llamaron para avisarnos del resultado, porque no sabían si la muestra estaba contaminada o tenía una bacteria. Después de tres días largos de análisis y espera, la nueva muestra dio negativa". La mujer recalca que al pequeño le quedan pocos meses de quimioterapia. "Sé que las últimas son las peores, dado que sus defensas están al límite y cualquier bichito que ande volando puede ser terrible para él. Así que restringimos el ingreso de visitas a casa y mucho lavado de manos y alcohol en gel", explica al respecto. En tanto, Olivia "está muy dolorida con sus dientitos, le están saliendo cuatro muelas a la vez más tres dientes, todos juntos; se desquicia y se saca la sonda de alimentación, así que optamos por sacársela después de que termina de comer". Por último, explica que Santino "está muy bien, travieso y súper demandante" y que "el pobre gordito es el que menos atención". Por ello, aprovechando una tarde de calor, Andrea no dudó y se dio un chapuzón en la pileta junto a Santino.



UNO DE LOS TRILLIZOS JUNTO A NICOLÁS, QUIEN ESTÁ SUPERANDO UNA CIRUGÍA A CORAZÓN ABIERTO. LE PRACTICARON UN CUÁDRUPLE BY PASS Y LE SALVARON LA VIDA TRAS UN INFARTO. A NO DECAER "Gracias a todos por escribir y mandar buenas vibras. Feliz de que estemos los cinco juntos bajo el mismo techo. Agradecida con muchos de ustedes, que hacen que nuestros días sean más llevaderos. El amor todo lo puede y nunca dejen de creer", posteó Andrea en su muro de Facebook. Días previos a que termine el año había escrito: "Voy a dar cierre a un 2018 terrible, el peor año de mi vida lejos, para darle la bienvenida a un 2019 lleno de paz, amor y salud por sobre todas las cosas (aunque el amor ya lo tenemos). Cuando mis amigas armaron cadenas solidarias, jamás me imaginé que podían tener semejante alcance. Hace años que vengo enojada con Argentina, criticando al país, a los gobiernos y a su gente, pero hoy tengo que reconocer que su gente es única, que he visto la solidaridad en todos los niveles: con gente conocida, con amistades y con personas que jamás vi en mi vida, con otras que están a miles de kilómetros. Es increíble". Más adelante agregó: "Dejé de creer en Dios cuando un 24 de agosto me decían que mi bebé tenía un tumor en un riñón y había que extirparlo, me enojé muchísimo. Me costó procesar, entender y sobre todo sanar. Pero hoy ratifico mi fe en Dios, ese Dios que todo lo puede; y que los milagros existen. Lo qué resistes, persiste. Lo que aceptas, te transforma".

"SANTINO ES EL QUE MENOS ATENCIÓN RECIBE, ASÍ QUE UN DÍA DE MUCHÍSIMO CALOR APROVECHAMOS Y NOS DIMOS UN CHAPUZÓN EN LA PILETA" COMENTÓ ANDREA. PARA COLABORAR Su esposo era el sostén económico de los cinco, trabajando de forma autónoma y debido a la situación de salud por la que atraviesa se han quedado sin ingresos momentáneamente. Hasta los primeros días de mayo, Nicolás no va a poder trabajar. Por ello, quienes deseen colaborar con esta familia puede hacerlo a través de una cuenta en el Banco Santander que se encuentra a nombre de Andrea Verónica Angeleri. También pueden hacerlo mediante Mercado Pago, a través del usuario angeleri_andrea@yahoo.com.ar. A su vez, hay una cuenta en Instagram @tripletolidownsyndrome para ponerse en contacto.







Que no decaiga

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: