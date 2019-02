La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 07/feb/2019 PJ-UC:

Desde el bloque PJ-UC cuestionaron la postura de la bancada oficialista: "Deben ser solidarios con el mal momento de muchos campanenses, por encima de sus colores políticos", señaló Rubén Romano. En la última sesión extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante, los bloques opositores impulsaron dos resoluciones, una dirigida al Gobierno Nacional y otra al Provincial, en las cuales solicitaban dejar sin efecto los aumentos establecidos para los servicios públicos (gas natural, transporte, servicio eléctrico y agua potable). "Con la Defensoría del Pueblo de la Provincia venimos trabajando intensamente sobre los aumentos de tarifas, y la forma en que podemos representar a muchísimos vecinos que ya no pueden afrontar tamaños incrementos", explicó la concejal del PJ-UC Romina Carrizo al respecto. Sin embargo, la edil cuestionó los argumentos esgrimidos por el bloque de Cambiemos, "quienes de alguna manera justificaron el tarifazo", según su análisis del debate en el recinto. "Hablando de inversiones que nunca llegaron, de precios de mercado y de un montón de cuestiones que resultan irrelevantes para quienes ven peligrar su calidad de vida al no poder pagar las facturas de luz, agua o gas. Resulta increíble ver a concejales que defienden los aumentos y no a sus vecinos, porque en definitiva deberían ser los representantes del pueblo y no de intereses empresarios como lo fueron", agregó Carrizo. Por su parte, el concejal Rubén Romano señaló que los aumentos en las tarifas "son una marca registrada de Cambiemos" y luego añadió: "Hubo aumentos terribles en los servicios básicos y las inversiones nunca llegaron. Porque los empresarios amigos del Gobierno siguen fugando el dinero, mientras que los cortes y las fallas en los servicios se incrementan. Es algo que los vecinos padecen permanentemente y lo escucho en mis recorridas por los barrios y el centro de la ciudad". Por último, Romano le pidió al oficialismo "ser solidario con el mal momento de muchos campanenses, por encima de sus colores políticos" y cuestionó "la decisión del Intendente de dejar a la ciudad sin un Defensor del Pueblo". Por eso, defendió el rol de su bloque: "Es nuestro deber como legisladores, entonces, hacerle frente a estas cuestiones y llevar el reclamo de la gente a quien deba escucharlo y exigir respuestas" concluyó Romano.

