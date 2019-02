La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 07/feb/2019 Desde RED x Argentina:

"Estamos en el año 2019 y es inconcebible que los vecinos dependan de un camión municipal para poder abastecerse de agua", señaló el concejal Marco Colella, quien recorrió el barrio y dialogó con los vecinos. El concejal Marco Colella (RED x Argentina) recorrió días atrás el barrio Santa Lucía, donde estuvo dialogando con vecinos y, así, recolectando distintos reclamos que, según informó, llevará ante funcionarios del Ejecutivo para tratar de generar respuestas a esas problemáticas. Entre ellas, según explicó, está la falta de agua potable: "Estamos en el año 2019 y es inconcebible que los vecinos dependan de un camión municipal para poder abastecerse de agua". Luego agregó que ese camión descarga el agua "en tanques de 200 litros que los vecinos tienen a la intemperie y que no cuentan con las condiciones de higiene y salubridad adecuada". Por eso, el edil aseguró que "el municipio debe garantizarle a estos vecinos el agua potable, sea mediante la conexión a la red o suministrándole bidones cerrados como corresponde". "No debemos dejar pasar que es un lugar donde viven familias numerosas con una gran cantidad de chicos", cerró sobre este reclamo. La visita de Colella fue a un sector del barrio Santa Lucía que se siente "discriminado", porque, según explicó, los vecinos "ven que se hicieron trabajos en una parte del barrio pero no en la totalidad". Se trata de un sector cuyas calles no tienen nombres y que, por ejemplo, "no recibe el corte de césped y convive con pastos muy altos". A su vez, el concejal de RED x Argentina también comentó que recibió reclamos por las zanjas y la acumulación de agua servida; la recolección de residuos; el servicio eléctrico; y la inseguridad Sobre este último ítem, Colella amplió: "En muchos de los robos que ocurren a la vera de la Ruta 6 los delincuentes usan una de estas calles, a la que los vecinos denominan Carriego, para poder escapar en moto ya que al final de la calle se reduce a un puente peatonal impidiendo el paso de los móviles policiales. Es una vía de escape que utilizan los delincuentes y nadie hace nada para prevenirlo", concluyó el concejal.



