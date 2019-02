La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 07/feb/2019 7 de Febrero de 2019:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. TERRENO ABANDONADO "Martín Castilla entre Chacabuco y San Lorenzo es terreno abandonado y está lleno de ratas, mosquitos. Se meten adentro de mi casa y me ensucian la ropa, las cosas de la cocina, te rompen el alimento que tenes en el aparador no se puede dejar nada sobre la mesada ni la mesa", muestra María José. MOZO, OTRA CALLE "Así se encuentra la calle Mozo en el barrio Albizola, cada vez que llueve, estamos cansados de reclamar y no ser escuchados", escribe Lidia. MÁS QUE UN POZO "Y así sigue la calle vecinal sobre Ruta 12 a la altura del kilómetro 100 (Canal Yrigoyen). Pozo profundo, lo poco que tienen los vecinos se les termina rompiendo. Hay vecinos por acá no se olviden", escribe Soledad. #Dato Video [hilo] pérdida de agua potable en Castelli y San Lorenzo. @ABSAOficial pic.twitter.com/Xc8TcNXAzX — Daniel Trila (@dantrila) 7 de febrero de 2019

