La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 07/feb/2019 Semanario del Pescador:

El pique de la semana

Por Luis María Bruno







Lagunas: Agustina Junín. La pesca es increíble en la Boca del Salado está lo mejor. Todos los que van a esta laguna hacen la cuota en pocas horas. No defrauda esta laguna, difícil no pescar. Altos Verdes R.2 Km.183 Pila. Se ve mucha lisa, y ya algunos sacaron algunas. Esta laguna esta temporada va dar que hablar con la lisa. Para los que gustan de la pesca de carpa, de costa hay muy buena pesca, al mediodía se logran algunas tarariras interesantes a media agua. Chascomus R.2 Km.112 Lo mejor bien temprano y fuera del centro de la laguna, ya que es frecuentada por los deportes náuticos. Una laguna donde hoy la pesca resulta regular gareteando la zona del Monte Brown. De costa también la pesca esta buena también a fondo, buscarlo siempre donde muere el viento, mojarras medianas la mejor opción. También esta semana muchos bagres y tarariras en los bajos. Chis Chis R.2 Km. 143 Chascomus, mucha agua en esta laguna, gareteando salen buenos ejemplares de pejerreyes. Ya se obtienen algunas tarariras, en la zona del fondo cerca de los juncos. El Balde R.3 Km.470 Gonzales Chaves Buenos pejerreyes de 27 a 32 centímetros, solo de costa. Kakel Huincul R.2 Km.264 Se viene realizando una muy buena pesca de Tarariras, lo mejor en los desbordes con muy buenas taruchas, por el momento solo tomando carnada blanca. La Brava R.226 Km.30 Una laguna ideal para visitar cercana a Mar del Plata, y pegada a unos 15 km de la Laguna los Padres. Esta laguna hoy está rindiendo excelente, con portes muy buenos y con calidad. Nos cuentan que hubo una importante siembra de alevinos, esperemos los resultados. La Salada de Madariaga a 32 Km. de Gral. Madariaga Sigue firme el pique en esta laguna con muy buenos ejemplares de pejerrey. Una laguna ideal para visitar. Y también salen buenas tarariras en las zonas de juncos. Los Horcones R.74 Km.12 no está fácil, hay lindos pejerreyes. Las Barrancas R.2 Km.170 por R.57 Chascomus Se está dando algunas lisas medianas, pero están difíciles, lo mismo ocurre con las Tarariras en cercanías de la costa. En lo que respecta a nuestra zona del Paraná Guazú caminos, camping y recreos tapados de agua por la creciente llamar antes de viajar. En nuestro programa televisivo N° 761 esta semana te mostramos la Segunda parte de todo lo acontecido en nuestra última jornada de pesca la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Entérate además del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 Mhz todos los días jueves de 21 a 22 horas, siempre con la conducción de Luis María Bruno, y como ya es costumbre con toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas como Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello, de Crónica Pesca; Wilmar Merino, de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend; el Profesor Diego Araujo, del partido de la costa de Pescando en AM; Jorge Virgilio, desde Tandil y de Planeta pesca Radio; Daniel Console, del Diario Oral del Pescador; y Daniel Rodríguez, del portal Sentí y columnista de revista Weekend. Para contactarse con el Semanario del Pescador, comunicarse al teléfono (03489) 15-662887 o a través de www.semanariopescador.com.ar



El Remanso sobre el Paraná Guazú el domingo con un metro de agua arriba del comedor.



