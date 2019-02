La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 07/feb/2019 Campanenses de Primera:

Golazo de Adrián Martínez en su presentación en Copa Libertadores







Con una gran definición, el delantero de nuestra ciudad marcó el empate de Libertad de Paraguay en su visita a The Strongest de Bolivia. La revancha de esta serie de la segunda fase previa se disputara el próximo miércoles en Asunción. La Copa Libertadores de América 2019 está desarrollando las denominadas etapas previas para completar las ocho zonas de cuatro equipos cada uno que conformarán la fase de grupos. Y en ese camino está Libertad de Paraguay, que cuenta en sus filas con el campanense Adrián Martínez, quien en la noche del martes se transformó en un hombre clave del conjunto Guamarelo para el importante empate 1-1 conseguido en la visita a The Strongest de Bolivia. Fue el partido de ida de la serie de la segunda fase previa y se disputó en el estadio Hernando Siles, en la altura de La Paz. Allí, el local ganaba 1-0, dominaba las acciones y transformaba al arquero Martín Silva en figura. Pero en el tramo final del juego, Libertad logró adelantar líneas y tras un córner, en la segunda acción, llegó al empate: Martínez (que había ingresado por Oscar "Tacuara" Cardozo) capitalizó una pelota llovida que llegó al área, la controló con el pecho y en un rápido movimiento, giró y de volea sacó un violento remate que se convirtió en el 1-1 a los 36 minutos de la segunda mitad. Con este resultado, el conjunto paraguayo llega con un interesante panorama por delante a la revancha que se disputará el próximo miércoles 13 en Asunción. En caso de ganar, Libertad avanzará a la última instancia previa a la fase de grupos. En tanto, en el campeonato paraguayo, Libertad no ha comenzado de la mejor manera: una victoria y dos derrotas en tres presentaciones, sin goles de Adrián Martínez hasta el momento. Por ese mismo torneo local, Deportivo Capiatá, dirigido por José Horacio "Nene" Basualdo y anteúltimo en la tabla de los Promedios, acumula cuatro unidades producto de un triunfo, un empate y una derrota en las primeras tres fechas. Mientras que entre los máximos artilleros del certamen se encuentra el mediocampista Federico Jourdan, quien llegó a Sol de América desde Villa Dálmine en enero y ya convirtió dos goles en sus primeros tres partidos oficiales. BLANDI Y ARZURA Adrián Martínez es uno de tres jugadores campanenses que participa de esta Copa Libertadores de América 2019. Nicolás Blandi y Joaquín Arzura son los otros dos, aunque sus respectivos equipos ya esperan en la fase de grupos. Blandi es el capitán de San Lorenzo, que será parte del Grupo F junto a Palmeiras de Brasil, Junior de Colombia y un conjunto surgido de la fase previa. En tanto, el mediocampista Joaquín Arzura se incorporó en enero pasado a Nacional de Uruguay, equipo que conforma el Grupo E junto a Cerro Porteño de Paraguay, Zamora de Venezuela y un tercer rival surgido de la fase previa.

EN UN RÁPIDO MOVIMIENTO, ADRIÁN MARTÍNEZ CONTROLÓ EL BALÓN DE PECHO, GIRÓ Y SACÓ UNA VIOLENTA VOLEA QUE SE TRANSFORMÓ EN EL 1-1.



Campanenses de Primera:

Golazo de Adrián Martínez en su presentación en Copa Libertadores

