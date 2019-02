El partido se jugará desde las 17 horas y marcará el inicio de la Zona Campeonato de la Primera B.

La temporada 2018/19 de la Primera B del campeonato de Fútbol Femenino organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se reanudará este fin de semana y tendrá a las chicas de Puerto Nuevo jugando como local frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

El encuentro se disputará el sábado desde las 17 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco y para las dirigidas por Néstor Daniel Gómez marcará el inicio de la Zona Campeonato que definirá dos ascensos a la Primera A.

En la primera fase, durante su participación en la Zona B, las Portuarias lograron 16 puntos, producto de cinco victorias, un empate y cuatro derrotas. En tanto, las Triperas terminaron como el mejor equipo de la Zona A con 27 puntos (nueve victorias y apenas una derrota), 50 goles a favor y tan sólo 5 en contra.

Esta primera fecha de la Zona Campeonato tendrá también los siguientes partidos: Real Pilar vs Luján, Comunicaciones vs Lima FC, SATSAID vs Deportivo Español y All Boys vs Banfield.

El ganador de esta Zona Campeonato ascenderá directamente a Primera A, mientras que los equipos que terminen ubicados del 2º al 5º puesto jugarán un Reducido por el segundo boleto a la máxima categoría.